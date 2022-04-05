И шли сердечными маршрутами…

В совсем недавние времена был популярен девиз «бегом от инфаркта», пока ученые не доказали, что для укрепления здоровья нет лучше ходьбы. Флаг профилактики сердечно-сосудистых заболеваний взял кардиоцентр и вот уже несколько лет проводит акцию «Сердечный маршрут».

– Сегодня у нас долгожданное открытие «Сердечного ый маршрут – маршрут здоровья». Некоторое время из-за ограничений, обусловленных пандемией, мы не могли реализовать в полной мере нашу хорошую традицию. Радует, что сейчас у нас есть такая возможность. Спасибо всем участникам, вы молодцы, – такими словами дала старт оздоровительной акции главный врач республиканского кардиоцентра, депутат Горсовета Ирина Николаева.

В это время по всей столице в парках горожане разминались и затем энергичным шагом отправились по проторенным маршрутам за здоровьем. На набережной Белой все дружно отправились с сердечками в руках до СОК «Юность» и обратно. Но перед этим участники также зарядились отличным настроением от ярких концертных номеров воспитанников музыкальной школы имени Н. Сабитова.

В первых рядах с флагами шли представители РКЦ и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Доктор-эпидемиолог Светлана Владимировна Трофимова шла вместе с внуком Матвеем.

- Мы ведем здоровый образ жизни, нас приучила мама, - пояснил его отец Роман. – А сегодня вышли поддержать наш родной кардиоцентр.

Партнер мероприятия Центр здоровья - организовал горячее питание, многие признались, что такого вкусного кофе они не пили.

- Хотите сохранить здоровье – считайте шаги, как минимум 10 тысяч в день! Это самый простой и эффективный способ снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, - рекомендовал заведующий отделом мониторинга факторов риска Александр Шереметьев. – Не надо лениться, уповать на погоду. Сегодня пасмурно, но посмотрите, сколько радостных лиц, какой заряд бодрости все получили!

- Маршруты здоровья становятся все более популярны и собирают все больше участников, - признался председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. – Выходят в выходные и любители скандинавской ходьбы, и молодые семьи. Мы хотим предложить установить в парках таблички, которые бы указывали, сколько метров пройдено. А в идеале – (по опыту Москвы) организовать небольшие кабинеты здоровья, где можно было бы измерить давление, уровень сахара, получить рекомендации. Этим могут заняться инструкторы здорового образа жизни.

А в уик-энд после прохождения маршрута участники разошлись не сразу, общались, угощались горячим чаем, кое-кто даже пустился в пляс под зажигательную башкирскую народную мелодию. А в завершение акции прозвучал гимн кардиологов.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Александра Шереметьева.

Для справки:

Родоначальник акции – Общероссийская «Лига здоровья нации», которая подключила к ней медицинские учреждения и Центры здоровья, спортсменов, волонтеров, активных горожан. Она проходит по всей стране вот уже несколько лет подряд. Летом 2019-го в парке имени Гафури прошел слет активных участников, на котором присутствовал президент Лиги, академик Лео Бокерия. Он посоветовал активно приобщаться к здоровому образу жизни, в особенности к ходьбе, так как это и есть – «золотой рецепт».