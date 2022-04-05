В хоккей играют настоящие мужчины

Начало апреля команды администрации города, ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Уфа» и «Российская пресса» отметили товарищескими хоккейными матчами.

Сборная Уфы сыграла с «Российской прессой». «Пятерку» муниципалитета, отметившуюся заброшенными шайбами в ворота соперников, представляли вице-мэр Кирилл Чистяков, заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Джалиль Вильданов, начальник правового управления​ ​ администрации Уфы Виль Сафин, методист спортивной школы олимпийского резерва №26 Вильдан Валишин и эксперт Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Эмиль Мамлиев. Они составили достойную конкуренцию звездному составу сборной «Российской прессы», в составе которой выступали наш земляк, хоккеист и эксперт «Матч-ТВ» Сергей Гимаев-младший, Олимпийский чемпион Андрей Николишин, бронзовые призеры чемпионата Европы-2008 по футболу Дмитрий Сычев и Роман Широков, комментатор и эксперт «Матч-ТВ» Роман Скворцов и другие.

- Уфа – невероятно гостеприимный город, - делится впечатлениями спортивный комментатор Денис Казанский. – Этим матчем наша команда открывает новый сезон. Замечательно, что он состоялся именно в столице Башкортостана.

- С Уфой меня связывает много добрых воспоминаний, - рассказывает Сергей Гимаев-младший. – Мои папа, бабушка и дедушка родом из Уфы. К тому же я провел замечательный сезон, играя в «Салавате Юлаеве». Поэтому всегда рад вернуться сюда.

В упорной борьбе победу одержала «Российская пресса» - 9:6.

А 2 апреля сборная Уфы снова вышла на лед, чтобы сразиться с ООО «Газпром трансгаз Уфа». Игра была захватывающей и напряженной до самого финального свистка и закончилась победой газовиков.

В ходе церемонии награждения командам вручили кубки, а игроки обменялись памятными вымпелами.

Хоккей – один из самых популярных видов спорта среди уфимцев. Тысячи горожан болеют за «Салават Юлаев», «Толпар» и «Агидель». 420 юных хоккеистов тренируются в муниципальной спортивной школе №3 им. М. Азаматова, более 600 - в СДЮШОР ХК «Салават Юлаев». В городе функционируют 89 хоккейных коробок, где ежегодно проводятся такие традиционные соревнования, как «Золотая шайба» и «Дворовая Лига».

Иван ЗАРОКОВ.