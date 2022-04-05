Подъезд как образец порядка

В Башкортостане четвертый год реализуется программа комплексного ремонта подъездов. До этого удалось привести в порядок 6 493 подъезда в 2 184 домах. Общая сумма работ составила более 2 млрд рублей.

В этом году финансирование на эту программу увеличили - более 555 миллионов, планируется привести в порядок 958 парадных в 320 домах.

Ремонт финансируется исключительно из бюджетных средств, 90% - бюджет республики и 10% бюджет муниципалитетов. Средства собственников, собранные на капитальный ремонт, в программе не участвуют.

- Подрядные организации выполняют ремонтные работы «несезонного» характера, а именно внутри подъездов, ремонт входных групп и неотапливаемых тамбуров будет выполняться при наступлении благоприятных погодных условий. В этом году в нормативное состояние приведем 173 подъезда в 53 домах, - отметил начальник информационного отдела НОФ «Региональный оператор РБ» Олег Койда.

В районе ход программы по ремонту подъездов держится на постоянном контроле.

Депутат Госсобрания – Курултая РБ Салават Хусаинов, начальник отдела по связям с общественностью районной администрации Светлана Батталова проверили, как идет ремонт «сталинок» по проспекту Октября, 5 и 7. Особое внимание при осмотре лестничных площадок комиссия уделяла качеству. Напомним, в число обязательных работ входит замена окон на пластиковые, обустройство входных групп, облицовка пола первого этажа плиткой, покраска стен, установка энергосберегающих светильников, замена почтовых ящиков. Вид отделки стен и цвет покраски полностью зависят от жителей, они сами выбирают, как будет выглядеть их подъезд.

Депутат Горсовета Уфы Андрей Борисов, заместитель главы администрации Советского района Адик Фатхуллин, директор «МКД 60» Амир Гизатуллин проинспектировали обновление подъездов девятиэтажки по улице Менделеева, 173/1.

- Конечно, с радостью восприняли новость о том, что попали в программу. Писали обращения несколько лет: дом 1973 года, скоро ему уже исполнится полвека. И наши подъезды давно требовали капремонта, - рассказывают жители типовой панельки.

На все работы подрядчики дают гарантию пять лет, исключая случаи вандализма со стороны жителей. Оплатят работу подрядных организаций только после подписания акта приемки старшим по подъезду, представителями районной администрации, управляющей компании и «Регионального оператора».

Также завершается ремонт подъездов и в доме по Революционной, 88. Жильцы сообщили, что о программе узнали давно, но попали только в этом году.

- Этот проект создан действительно для обычных людей. Рано утром выходишь на работу, видишь красивый подъезд, и у тебя совершенно другой настрой. Очень рады, что попали в эту программу, - делятся уфимцы.

А вот одноподъездный дом по Революционной, 96/1 принял участие в программе одним из первых в районе. Состояние лестничных площадок здесь было далеко не идеальным.

- Малосемейка 1975 «года рождения», 171 квартира, и этим все сказано. Цвет для стен выбрали на общем собрании - бирюзовый, получилось очень красиво. Также нам поменяли все межкоридорные двери, окна, у нас их много, как на лестничных площадках, так и на пожарных выходах, - рассказала старшая по дому Галина Матвеева.

Особенно жителям понравилось, что в длинных коридорах установили светильники с датчиками движения. Кардинально преобразилась и входная группа.

- Посмотрите, как все аккуратно: новая дверь и крыльцо, которое до ремонта было такое разваленное, что запросто можно было провалиться. Огромное спасибо подрядной организации – «Строй-Арсеналу», ребята-строители попались нам очень хорошие, ответственно подошли ко всем работам, - рассказала Галина Ивановна.

…Благоустроительный сезон еще только набирает обороты, у подрядчиков есть время, чтобы выполнить все работы качественно. Контрольный срок выполнения программы комплексного ремонта подъездов в регионе установлен до 1 октября.

Альфия ИБРАГИМОВА.