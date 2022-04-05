QR-код для сирени

- Ставим перед собой амбициозную задачу – к 450-летию столицы Башкортостана высадить 45 тысяч крупномерных деревьев и кустарников, - заявил на оперативном совещании в правительстве мэр Уфы Ратмир Мавлиев. В ходе подготовки акции «Зелёная Башкирия», которая начнется с 23 апреля, администрацией города запланированы множество мероприятий по благоустройству парков и дворов.

План озеленения Уфы составлен на основе мнений жителей столицы республики. Свои предложения они активно высказывали в социальных сетях глав районов. Также с ними проводились опросы, голосования.

При проведении благоустройства будет применяться комплексный подход, включающий в себя обновление асфальтового покрытия, замену или установку приствольных решёток, урн и скамеек, устройство автополива, присвоение QR-кодов высаженным аллеям с информацией о меценатах.

Всего определено 18 тематических аллей с высадкой на них порядка 800 декоративных деревьев и 500 кустарников. Также в рамках современных трендов озеленения городов планируем высадку 3600 кустов гортензии.

- Мы постепенно будем перераспределять бюджет в сторону многолетних цветов, которые цветут большую часть календарного лета. В этом году будет высажено более полутора миллионов однолетних цветов, - подчеркнул мэр. - За эту весну дополнительно высадим свыше 3100 деревьев в парках, скверах, на улицах, территориях школьных и дошкольных учреждений, а также на 110 дворовых территориях МКД. Помимо этого заменим высаженные ранее, не прижившиеся деревья.

Восстановят деревья и в историческом центре города, для чего проведут ежегодную посадку крупномерных деревьев. Планируется обустроить приствольные лунки, по возможности, снабжённые системой автоматического капельного полива. Устройство мест для высадки будет производиться по свободным коридорам с учётом инженерных коммуникаций. В этом году проект начнет реализовываться на улице Ленина. Высадка пройдет также в тех местах, где ранее был проведён ремонт дорог. Например, на бульваре Ибрагимова, где в этом году завершается ремонт, посадим 110 знаменитых уфимских лип.

За эту весну в рамках предстоящей акции «Зелёная Башкирия» будет создано 18 новых аллей с деревьями декоративных пород: пирамидальных тополей, яблонь, черемухи, сирени. Дополнительные деревья появятся и на существующих аллеях города.

Появилась новая идея комплексного озеленения проспекта Салавата Юлаева. На сегодняшний день проработан вопрос ландшафтного оформления территории этого проспекта в районе пересечения с улицей 50 лет СССР. Транспортная магистраль улицы Комсомольской на участке от улицы Бессонова до бульвара Х. Давлетшиной украсит аллея сирени. Сейчас районные администрации совместно с городскими застройщиками прорабатывают вопрос озеленения таких территорий, как Затон, Кузнецовский затон, микрорайон Яркий, набережная. Перспективные места для зелёных насаждений уже определены.

Зиля БАДРИЕВА.

Корзинка:

Уфимцы могут оставлять свои пожелания по озеленению города на новом сайте «Зелёная Башкирия – Уфа». Портал содержит информацию о месте и дате высадки, кем посажено дерево, кто его содержит, график полива. Также будет ссылка на интерактивную карту высаженных зелёных насаждений. Чтобы ознакомиться с этой информацией, достаточно будет просканировать QR-код, присвоенный каждому дереву.