Разбор пролетов

Южный въезд в Уфу продолжает обновляться: инженеры и монтажники выполняют одну из сложнейших задач, демонтируют старый Бельский мост. Пока легковые авто движутся по его двум соседям, а машины строительные разбирают пролеты и опоры. Наш корреспондент побывал «на передовой»» и узнал, как идут дела.

Подъезжая к Белой, можно подумать, что никаких особых работ на мосту не ведется: техники почти не видать, из персонала – лишь пара рабочих. Ходить по разбираемому строению из соображений безопасности могут только они. Чтобы попасть за забор, каски надеваем и мы. Открывается непривычная картина: перил нет, как и фонарей освещения . Все уже разобрано и вывезено. О прошлом облике моста напоминает лишь знаменитая арка. Ее разберут в последнюю очередь, поскольку она поддерживает большую часть конструкции.

— Близко к краю не подходите, опасно, да и под ноги смотрите внимательнее. Основные работы сейчас идут под мостом со стороны Школьной, — рассказывает один из рабочих ЗАО «Мостоотряд № 30».

Минуя развороченные фонарные гнезда и обрывки кабеля, идем дальше. В глаза бросаются цифры, указывающие на годы постройки: 1953-1956. Задача у строителей XXI века сложнее. Примерно за то же время нужно построить новый мост, разобрав старый.

Правда, и технические возможности – другие. Строительная площадка встречает нас рокотом движков и громкими голосами. Вверх поднимается стрела автомобильного крана. Сидящие в люльке монтажники опоясывают пролет около первой опоры «полотенцами». Так они называют стропы высокой прочности. Несколько этих «рукавов» уже висят рядом.

— Сейчас готовимся снять часть пролета длиной в 10 метров. Стропы провесим, подгоним еще технику. Надеюсь, сегодня завершим процесс, — рассказывает механик за пультом подъемника.

Тем временем саму конструкцию почти отрезали от основания. В разные стороны брызжут искры рассекающего сталь резака, мастер одет в робу, защитную маску. Температура огня достигает 600 градусов, старая сталь поддается довольно споро. Известно, что второй жизни у нее не будет, металл отправится на утилизацию.

К этому этапу монтажники готовились долго: чтоб разбираемый мост не рухнул, возвели дополнительные опоры. Точка их установки, ширина, высота подъема — все это просчитывалось, выводилось на чертежах до мельчайших подробностей. Хотя казалось бы: ломать – не строить… Но, даже по самым оптимистичным прогнозам, завершить разбор получится лишь к концу года. О планах и сроках их реализации рассказал начальник УСРДИС при администрации Уфы Константин Паппе.

— Демонтаж балок – не единственное, что делается. Так, железобетонная плита с проезжей части уже снята, как и вся электропроводка. Есть понимание, что техпроцессы нужно «запараллеливать», оптимизировать. Например, уже скоро начнем разбор несущих опор, в нескольких точках сразу, — заметил он.

Нормативный срок завершения всех работ – 42 месяца, из них большая часть уйдет на строительство нового путепровода. Опыт есть: соседняя вставка была возведена за 2,5 года. Говоря строго, мостостроители хотят уложиться в 30 месяцев и прилагают к этому все усилия.

Известно, что новый мост будет на порядок легче разбираемого. А вот сталь, из которой его создадут – в разы прочнее, и устойчивее к коррозии. По словам мастеров, минимальный срок эксплуатации «новичка» — не менее полувека.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка:

По замыслу проектировщиков, новый мост также получит металлическую арку. Она будет играть чисто декоративные функции.