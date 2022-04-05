Волонтеры правопорядка

На улицы Ленинского района после небольшого перерыва, связанного с осложнением эпидемиологической обстановки, вернулись дружинники.

Патрулирование возобновилось еще 17 марта. Оно проходит по вторникам, средам и четвергам с 19 до 22 часов вечера. Отряд Ленинского был создан в 2015 году, тогда же он получил порядковый номер - четвертый и название «Правопорядок». На данный момент в него входит 304 добровольца. Отличить их можно по ярко-красной повязке с надписью «Дружинник» крупными буквами на левой руке. В рейдах активно участвуют как учителя и воспитатели (в частности, представлены детский сад № 14, 35-я школа и Центр детского творчества «Исток»), так и сотрудники некоторых предприятий (например, МУП «Уфагортранс»). Они проходят инструктаж, а затем вместе с инспекторами Центра общественной безопасности и полицейскими выходят на улицы и парки района, проверяя их на наличие правонарушений. Руководит народной дружиной пенсионер МВД Артур Абдракипов, до этого 27 лет проработавший в правоохранительных органах.

- В основном речь идет о негрубых нарушениях, мелком вандализме – например, о надписях баллончиком, такое мы часто видим в парке «Волна» - сообщил он. - Если найдены правонарушения, сотрудники полиции составляют административные протоколы. Но наша практика показывает, что таких случаев стало немного. Все же на многих участках установлены камеры, которые отпугивают потенциальных нарушителей.

- Какую деятельность осуществляла дружина в период пандемии?

- Дружинники занимались обходом предприятий, торговых точек и центров, следили за соблюдением масочного режима. Также проводили профилактические рейды и беседы на улице с несовершеннолетними и пожилыми (старше 65 лет) людьми.

- Как попасть в отряд?

- Для этого желающим необходимо обратиться в Центр общественной безопасности района по адресу: Гафури, 11 и написать заявление. Кандидат в отряд должен быть «чист»: это значит, что он никогда не привлекался к административной и уголовной ответственности. Он должен предоставить справку об отсутствии судимости, фотографию 3x4, а также медицинские справки от нарколога и психиатра. К последнему мы направляем сами.

- Насколько часто меняется состав дружины и ее функционал?

- Бывают разные обстоятельства, люди могут написать заявление и уйти по личным причинам (например, высокой занятости), но почти сразу на смену ушедшим прибывают новые волонтеры. Мы стараемся сохранять численность отряда в районе 300-350 человек. Взаимодействуем с предприятиями, обзваниваем учебные заведения, их сотрудники охотно идут на сотрудничество.

Тем более что оно приносит им ряд преимуществ: они получают отгулы, а те же учителя зарабатывают баллы, необходимые при прохождении аттестации.

Кроме того, находясь в отряде, дружинники получают ценные знания в области медицины, учатся помогать полицейским при задержании, в отделе полиции отрабатывают боевые приемы, знакомятся с нормативно-правовыми актами.

- Какие у вас впечатления о работе? При слове «дружинник» возникает стойкая ассоциация с советской эпохой, но времена сейчас другие…

- Работой я доволен. Да, времена изменились, но необходимость следить за соблюдением общественного правопорядка никуда не делась, а значит, нужны и люди, которые осуществляют эту деятельность.

Антон СУХАРЕВ