Профессия − дарить радость!

Накануне Дня работника культуры в Детской школе искусств имени Адигама Искужина прошли торжества. Артистов, сотрудников библиотек, музеев и музыкальных школ Уфы с профессиональным праздником поздравила заместитель мэра Уфы Гуллярия Ялчикаева.

– В городе трудятся более 2 тысяч работников культуры. Огромное вам спасибо, именно вы делаете нашу столицу духовно богатой, людей — добрыми и счастливыми. Вы участвовали в Фольклориаде и других крупных мероприятиях. А сейчас мы вместе готовимся к 450-летию Уфы, поэтому впереди много интересных проектов, – сказала она в приветственной речи.

С теплыми словами также выступили заместитель министра культуры РБ Ильнур Мухьянов и заместитель председателя Горсовета Артур Шайнуров.

Около 40 представителей творческого труда отметили наградами. В их числе — из Ленинского района. Преподавателю музыкальной школы № 7 по классу «домра» Елене Стрельниковой вручили Благодарственное письмо Министерства культуры РБ. Преподаватель детской школы искусств теоретических дисциплин и по классу синтезатора Софья Широкихудостоилась почетной грамоты администрации города, директор Ахият Гаитбаев – почетной грамоты городского Совета. Под его руководством учреждение, ранее располагавшееся в бревенчатой двухэтажке 1926 года постройки по улице Пожарского, в 2016 году переехало в помещение бывшей химчистки на Ахметова, а в марте 2020 года справило новоселье в трехэтажном «дворце».

– Хочу сказать, такая школа искусств одна не только в республике. Я много езжу по стране. На сегодняшний день она лучшая в России, – отметил председатель Республиканской организации Башкортостана Общероссийского профсоюза работников культуры Александр Кузьменко.

– В 2007 году, когда меня назначили директором, в коллективе было 18 человек вместе с персоналом, сейчас нас 72. Мы открыли новое направление – класс рисунка. Приобрели муфельную печь, гончарные круги, лепим, рисуем. Теперь у нас целый художественный отдел. Также открыли хореографический класс, – поделился Ахият Гиниятович.

Еще одной локацией, где чествовали работников культуры стал Музей истории города Уфы.

– Сфера культуры в районе представлена государственной филармонией имени Хусаина Ахметова, домом культуры «Ядкарь», музеями, детскими музыкальными школами №7 и №9, библиотеками №10, №14 и №18. Неоценимый вклад в культурную жизнь района вносят артисты и коллективы ГКЗ «Башкортостан», Национального молодежного театра имени Мустая Карима, Музея истории города Уфы, Городского Дворца культуры, Башгосфилармонии, Ансамбля песни и танца «Мирас» и другие, – отметил глава администрации района Олег Котов.

Среди отмеченных наградой – член союза композиторов РФ и РБ, директор музыкальной школы №7 Раит Гайсин. Бразды правления взял в 2009 году.

– Мы впервые в истории республики создали детский симфонический оркестр. Для этого открыли духовые классы, усилили струнный отдел, – поделился Раит Рашитович. – В 2020 году попали в нацпроект «Культура». Если все пойдет по плану, в апреле начнем капитальный ремонт, чтобы осенью отметить 60-летие со дня образования учреждения в благоустроенном здании!

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Ко Дню работника культуры солисту государственной филармонии им. Х. Ахметова Лилии Ишемьяровой присвоено звание «Народный артист РБ», преподавателю Детской школы искусств имени Адигама Искужина Загиру Шагаргазину – «Заслуженный работник культуры РБ», солистам государственной филармонии им. Х. Ахметова Рустему Шагбалову и Искандару Газизову – «Заслуженный артист РБ».

Мария НИКОЛАЕВА.