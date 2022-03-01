Марафон моржей

На озере Солдатском в седьмой раз прошла патриотическая акция - суточный заплыв, посвященный 77-летию Великой Победы и ветеранам зимнего плавания Уфы.

- Это такая мощная встряска, что весь негатив, переживания и болезни остаются в воде, - поделились своими впечатлениями уфимские моржи.

На протяжении суток 107 любителей зимнего плавания поочередно преодолевали свою часть дистанции, причем каждому пришлось сделать это по 6 раз.

- Дистанции у всех разные: семь команд и индивидуальные участники проплывали по мере своих сил, но в строго определенные часы, в том числе и ночью. Обязательное условие - соблюдение графика и непрерывность заплыва, - объяснил председатель спортивно-оздоровительного клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые Куницы» Петр Кизько.

Петр Александрович подтверждает, что с каждым годом число любителей этого зимнего вида спорта растет.

- Я сам занимаюсь 12 лет. Когда начинал, моржей в клубе было около 100 человек. Сейчас уже более 700 любителей зимнего плавания. И это те, кто занимается регулярно. Коллектив очень дружный, сплоченный, и только благодаря взаимодействию мы можем проводить такие крупные мероприятия, - отметил Петр Кизько.

Рамиль АХТЯМОВ.