Три кита нашего туризма

Как и где провести отпуск – об этом уже сегодня задумываются многие, планируя майские и даже летние каникулы. Санкции, подорожавшие в разы путевки на заграничные курорты постепенно ориентируют россиян на внутренний туризм. В минувшие выходные на Павловке прошел фестиваль Вruderfest-Navruz. Рестораторы и отельеры обсудили, как пережить сложные времена и по максимуму использовать открывшиеся возможности.

- Фестиваль Вruderfest-Navruz становится в Башкирии традиционным. С каждым годом республиканские предприятия расширяют производство и улучшают качество выпускаемых товаров. Уверен, что фестиваль будет способствовать активному обмену мнениями в вопросах дальнейшего развития индустрии туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, - передал в своем послании участникам премьер-министр правительства РБ, руководитель Представительства Ассамблеи народов Евразии в РБ Андрей Назаров.

- Навруз переводится как «Новый день» - равноденствие, начало сельхозработ. И мы здесь открыты для диалога, для новых решений. Да, времена сейчас непростые, но людям невозможно запретить общаться, так что надеюсь, преграды когда-нибудь будут сломлены, - говорит председатель Комитета по деловому и научно-культурному сотрудничеству с Италией Представительства Ассамблеи народов Евразии в РБ Руслан Кинзикеев.

- Три кита гастротуризма Башкортостана - этника, запоминающаяся и необычная, красивая природа, гостеприимство и главное – яркие впечатления, эмоциональная фактура. Нам важно сфокусировать внимание всех участников индустрии гостеприимства на сильные стороны и развиваться в одном направлении. Сегодня предпринимаются беспрецедентные меры поддержки в сфере туризма и на федеральном, и на республиканском уровне. В рамках межбюджетных трансферов от Ростуризма республика может получить более 300 млн рублей. Поэтому важно, чтобы предпринимательское сообщество индустрии гостеприимства активно принимало участие в грантовых конкурсах, - отметил и.о. председателя Государственного комитета РБ по туризму Ринат Фаткуллин.

Министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев в своем выступлении внес предложение о необходимости объединения башкирских рестораторов и отельеров для создания единого яркого проекта, который сможет продвигать Башкортостан как место притяжения.

- Все равно рентабельность нашей области оценивается не более чем в 10% - считает ресторатор Сергей Белкин, основатель уникального фестиваля «Есть», который несколько лет подряд становился самым крупным гастрособытием Поволжья. Именно поэтому в бизнесе остаются энтузиасты своего дела. Вот и сейчас, если объявят открытие сезона, прерванного ковидом, рестораторы готовы отправлять свои фудраки (симбиоз автофургона и мобильной кухни). Главное – заявить о себе и радовать людей.

А вот по мнению ресторатора Михаила Купмана, радость и счастье в первую очередь дарит кофе. Но и от других продуктов он отказываться не готов.

- Мечтаю, чтобы Уфа стала центром гастрономии, какие я встречал в Италии, Испании, Франции – понятным, теплым, вкусным городом. Давайте оставим импорт за границей и посмотрим на свою страну! Что есть у нас, что заложено в нашей ДНК нашими предками. Конина, мед, гуси, красный творог – все исконные продукты, наши, и с ними надо работать.

На фестивале он представил уникальный десерт, созданный на границе двух различных культур. Его придумала шеф-повар Kumpan Луиза Мирзаева, и он уже стал гастросувениром республики.

Председатель Ассоциации рестораторов и отельеров РБ Наталья Чибрикина рассказала, что сегодня важно развивать локальный продукт и более плотно работать с местными производителями.

В рамках деловой части прошло расширенное заседание Общественного совета Представительства Ассамблеи народов Евразии по РБ под модерацией Руслана Кинзикеева. На заседании выступили Элио и Андреа Беттони – представители итальянского бизнеса. Почетным участником совещания стал генеральный директор телеканала «Большая Азия» и сооснователь телеканала «Звезда» Александр Лебедев.

- Считаю, что наш фестиваль прошел в конструктивном русле. Мы смогли обсудить, как адаптировать отрасль к нынешней ситуации, обменяться опытом, заручиться поддержкой органов власти республики, - резюмировал идейный вдохновитель фестиваля, директор Клуба рестораторов-единомышленников «bUffet» Виталий Барановский.

Завершился фестиваль 15 церемонией награждения национальной премией в сфере индустрии питания и отельного бизнеса «Золотой Буфет».

Иван ЗАРОКОВ.

Корзинка:

Национальную премию в сфере индустрии питания и отельного бизнеса «Золотой буфет -15 лет» в этом году в различных номинациях получили:

«За личный вклад в развитие индустрии питания и ресторанного бизнеса в России» - бренд шеф сети ресторанов «Dasko» Роман Юдин

«Лучший загородный отель» и «Лучший отель» - «Бухта Кила» (Павловка) и Crowne Plaza Ufa

«За безупречную репутацию и непрерывное развитие ресторанного бизнеса» - Александр Затуринский

«За безупречную репутацию и непрерывное развитие ресторана - 20 лет» - шотландский ресторан «Mc Highlander»

«Лучшее семейное заведение» и «Открытие года» - ресторан «Разжигатели»

«Лучшая паназиатская кухня» - ресторан «EVA»

«Золотой буфет рекомендует» - гостиница «Агидель» и ИП «Ковальский».