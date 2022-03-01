Парк, школа и вокзал

Капитальный ремонт дорог, реконструкция школы и обновление подъездов – все эти вопросы обсуждались во время рабочей поездки глава администрации Уфы Ратмира Мавлиева по объектам в Советском районе столицы.

Бульвар Ибрагимова второй год капитально ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Завершить обновление должны к концу 2022-го.

На участке от улицы Ленина до Карла Маркса будет применён метод холодного ресайклинга. Его суть заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальтобетонного покрытия и слоя нижнего материала с добавлением связующих компонентов. В результате получается прочное однородное дорожное основание, уже потом на него укладывается новый асфальт.

- Преимущество такого решения состоит в увеличении несущей способности дорожной одежды для проезда крупногабаритного транспорта, а также в увеличении межремонтных сроков. По этой технологии ранее ремонтировали Бирский тракт, улицы Сипайловскую и Парковую, бульвар Хадии Давлетшиной, - объяснили в пресс-службе администрации столицы Башкирии.

Далее мэр Мавлиев проследовал к железнодорожному вокзалу, где обсудил не только обновление ж/д-ворот города, но и вопросы передачи в муниципальную собственность ряда объектов, в том числе подземного перехода, а также его ремонт.

По традиции одним из обязательных пунктов посещения стала служба района по благоустройству, на обслуживании и содержании которой – 3,5 миллиона квадратных метров территорий, в том числе свыше 1,7 миллиона - дорог. Сити-менеджер осмотрел базу и пообщался с работниками. Он поручил руководству предприятия оборудовать и привести в порядок комнату для отдыха сотрудников, пообещав вернуться и проверить исполнение.

В гимназии №115 сегодня трудятся бригады рабочих, а в школьном дворе – грохочет строительная техника. По нацпроекту «Образование» продолжается масштабная реконструкция школы, на модернизацию направлено более 600 млн рублей. Все работы планируют завершить в конце 2022 года, в итоге вместимость гимназии увеличится с 800 до 1 225 мест.

- Скучаем по родной школе, побыстрее хочется вернуться в свои кабинеты. Когда проходим мимо, всегда пытаемся разглядеть, сколько успели сделать строители, - поделись восьмиклассники. Дети из 115-й пока учатся в ближайших от гимназии школах. Начальные классы перешли в школу № 27, остальные в школы № 100 и 7.

Ратмир Мавлиев также побывал в гостях у жителей пятиэтажки по улице Революционной, 88, где ознакомился, как идет программа по комплексному ремонту подъездов.

- С радостью восприняли новость о том, что попали в программу. Наш дом 1974 года, и подъезды давно требовал капремонта. В свою очередь будем следить за чистотой, - заверяют жильцы.

Ремонт уже близится к завершению. На все работы подрядчики дают гарантию – пять лет. Выполнена замена окон на пластиковые, обустройство входных групп, облицовка пола первого этажа плиткой, покрашены стен, установлены энергосберегающие светильники и будут заменены почтовые ящики.

В завершение поездки Ратмир Мавлиев посетил парк имени Лесоводов Башкирии. Создан он в 1966 году. В 2014 году здесь впервые провели первичное благоустройство. Вместе с тем территория парка, в том числе вольерного хозяйства, нуждается в дальнейшем благоустройстве с учётом современных тенденций.

Рамиль АХТЯМОВ.