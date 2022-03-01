На «Крыльях Ростеха»

В ОДК-УМПО стартовал прием заявок от выпускников на участие в проекте целевого обучения инженеров нового поколения.

Участники программы пройдут обучение в Уфимском государственном авиационном техническом университете по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». Преимущество получат кандидаты, имеющие суммарный балл ЕГЭ не ниже 220, и средний балл аттестата – не ниже 4, а также владеющие английским языком на уровне не ниже А2 по системе согласно общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR). Учитываются дополнительные достижения, такие как победы в олимпиадах по физике, математике, иностранным языкам, а также в чемпионатах Junior Skills.

- Объединение заинтересовано в том, чтобы к нам приходили конструкторы с принципиально новым мышлением, готовые работать над авиационными двигателями в условиях цифровой эпохи, знающие специфику предприятия. Считаю, что в этом смысле «Крылья Ростеха» – уникальный проект, который призван с первых дней учебы погрузить студентов в процесс создания авиационных двигателей, – отметил управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.

В проекте также принимает участие филиал ОДК-УМПО ОКБ им. А. Люльки, где организован набор выпускников для обучения в Московском авиационном институте. Сейчас в рамках проекта «Крылья Ростеха» в МАИ обучается 8 человек. В вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска по программе проходят подготовку 250 студентов, в том числе 20 человек в УГАТУ.

Дорогостоящее обучение оплачивают дочерние структуры Ростеха - ОАК, ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, «Технодинамика».

Программа рассчитана на способных выпускников школ, которым предстоит освоить усиленную образовательную программу, включающую изучение иностранных языков и конструкторских IT-компетенций. Обучающимся гарантируется трудоустройство уже с 1 курса на авиастроительные предприятия, входящие в Ростех. За хорошую успеваемость студенты получают мотивационные выплаты: от 20 до 50 тыс рублей – в Москве, от 10 до 25 тыс. рублей – в регионах.

Агния АСТАФЬЕВА.

Корзинка

Контакты для подачи заявки в ОДК-УМПО: г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 6/1, к.1, каб. 215, отдел подбора и адаптации персонала. Телефон: +7 (347) 238-93-88.