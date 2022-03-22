Весна, балет и карнавал…

В день рождения гения танца, нашего земляка Рудольфа Нуреева в Уфе прошли «Нуреевские дни», которые в этом году охватили и Москву, Казань и нашу столицу. Международный проект «Нуреевские сезоны» теперь полноправная часть мировой культуры.

Для нас эти мартовские дни всегда богаты на события, впечатления. Как весенние ручьи пробивают зимнюю скуку, так и они будят в нас чувства и дарят радость от встречи с высоким искусством.

Открытие фестиваля в Уфе вылилось в яркое неординарное событие: нас ждало сразу несколько сюрпризов. Первый - в Уфу невероятным образом, буквально игнорируя все препоны нынешнего времени, настоящим голубем мира приехала друг, соратник, дизайнер Рудольфа Нуреева итальянка греческого происхождения Лиза Сотилис. Как она призналась, просто не могла не приехать на родину своего близкого друга, не могла не увидеть Уфу, о которой он так много рассказывал. Он всегда скучал по этим местам и особенно по матери. Лиза привезла в подарок два рисунка, которые она создала, вдохновленная танцем Рудольфа. Сама она называет его на греческий манер Рудаки. В музее театра на выставке картин и фотографий, в числе которых теперь и работы итальянского фотографа Грациано Аричи, она нашла фото, где они вместе с Рудольфом. Ее озаряющая улыбка счастливой двадцатилетней девушки мало изменилась и сейчас. Такие трепетные символические объятия с «небесным ангелом танца»…

Гостья с нескрываемым удовольствием общалась с земляками Нуреева, с воспитанниками и педагогами художественной школы, с солистами театра. Везде сопровождала и поддерживала ее министр культуры республики Амина Шафикова, которую Лиза назвала самой умной, красивой и обаятельной женщиной.

Еще один высокий гость праздника - народный артист СССР, художественный руководитель Московского государственного академического театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

- С Нуреевым нас связывала большая дружба. Я познакомился с ним в 1973-м в Вене на репетиции «Раймонды». Он посмотрел нашего «Щелкунчика», пришел поздравить нас за кулисы. Потом отметили встречу в ресторане. Много смеялись, русские же люди! Наша дружба с Нуреевым продолжалась до последних дней его жизни, – вспоминает легенда Большого театра.

Второй сюрприз этих дней: авторы проекта - Фонд содружества «Башкортостан - Италия» - привезли в Уфу отреставрированный и переведенный фильм режиссера Марио Ланфранки «Венеция. Карнавал. Любовь».

Фильм о любви двух молодых архитекторов (их играют Рудольф Нуреев и прима-балерина Ла Скала Карла Фраччи) на фоне волшебных панорам Венеции, где есть и глухие переулки, одинокие мосты, и сказочные площади и дворцы, где архитектор может превратиться в кого-то совсем другого – вельможу, загадочного устроителя празднеств… И, конечно, на фоне прекрасных панорам они танцуют. И пусть мы видели подобные дуэты тысячу раз - когда это делают Рудольф Нуреев и Карла Фраччи, мы действительно следим за развитием настоящего чувства.

А предварял показ фильма Венецианский карнавал, который прошел в стенах театра. Начался он с парада масок и фантазийных костюмов, поистине достойных Венеции. Гран-при фестиваля завоевала художница Элеонора Саунина – мастер по фьюзингу, изготовившая маску в стиле знаменитого муранского стекла (остров Мурано с его культурой фантазийного стекла – тоже часть Венеции). Приз от Минздрава РБ за красивейшую и одновременно лучшую антиковидную маску достался Ольге Ивониной – преподавателю изобразительного искусства и технологии лицея № 155. В параде масок также приняли участие студенты Ольги Сайхутдиновой – преподавателя кафедры технологии и конструирования одежды УГНТУ.

- Нас вдохновила сама идея участия в карнавале. Мы готовились долго и кропотливо. Надеюсь, наши образы понравились и строгому жюри, и зрителям. Но главная награда для нас – сам праздник и участие в нем, - говорит Ольга Павловна.

Интересным моментом мероприятия было участие в нем жителей деревни Венеция Дюртюлинского района. Кстати, деревне больше ста лет! Да, у нас есть своя Венеция, не с дворцами и гондолами, не с изогнутыми мостами и арками, но по-своему тоже красивая. Это ли не символично? А почему такое название у села, рассказали сами жители. Однажды в населенный пункт пришло наводнение, дома оказались посреди разлившейся реки, и кто-то сказал сельчанам, что теперь они будут жить, как в Венеции. С тех пор появилось село с таким названием.

Главное, конечно, в эти дни – балет. Наследники гения танца подарили настоящий праздник высокого искусства.

И начался он с показа спектакля «Корсар».

Первый успех Рудольф Нуреев ощутил в 1958 году, исполняя на конкурсе в Москве па-де-де из знаменитого балета Адана. Он буквально обожествил танец и было совершенно не похож ни на кого из прежних исполнителей. В нем был столько страсти!

- Впервые в жизни публика требовала «бис». Я танцевал снова и снова, и аплодисменты с каждым разом звучали все громче. Это было невероятно, - вспоминал Нуреев. Потом, когда он переедет на Запад, это па-де-де станет одним из знаковых номеров звезды балета.

Неудивительно, что и ныне внимание публики было приковано к спектаклю «Корсар». Постановка Мариуса Петипа в редакции Юрия Григоровича - одна из самых ярких в репертуаре театра. В ней участвуют наши ведущие солисты. Это сказочно красивый спектакль – легенда о нежной любви красавицы и морского разбойника, где полыхают чувства на фоне волшебных садов Востока. Московский художник Николай Шаронов, работая над ним, черпал вдохновение в «Дягилевских сезонах», деликатно использовал идеи художников той поры. Все это делает его уникальным.

Завершились Нуреевские дни гала-концертом артистов балетной труппы театра. В программу концерта «Роман с танцем» вошли хореографические номера, которые в свое время исполнял Рудольф Нуреев или ставил как балетмейстер. Подарком зрителям стал номер, который танцовщик исполнил сольно в первый раз на сцене.

- Четыре года мы проводим «Нуреевские дни» и всегда стараемся привнести что-то новое в этот фестиваль, - подчеркивает исполняющий обязанности генерального директора театра Ильмар Альмухаметов. И, действительно, нынешние Дни подарили немало впечатлений.

- Мы готовимся к этому событию. Это огромный труд, но все артисты принимают участие в этом с огромным желанием, чтобы отдать дань почтения, любви нашему земляку, великому танцовщику XX века, - говорит художественный руководитель театра, народная артистка РСФСР и Башкортостана Леонора Куватова.

Хореографическое училище имени Рудольфа Нуреева продолжает традиции классического танца, который пропагандировал гениальный танцовщик. И его наследники, воспитанники прославленного учебного заведения в гала-концерте показали высший пилотаж. Это был фейерверк прекрасных танцевальных номеров из наших спектаклей «Лебединое озеро», «Баядерка», «Корсар» завораживающее зрелище из танца, музыки и великолепия костюмов. Особый восторг вызвали солисты - балерины и премьеры нашего театра - Валерия Исаева и Рустам Исхаков, Руслан Абулханов, Лилия Зайнигабдинова, Алиса Алексеева, Артем Доброхвалов, Сергей Бикбулатов, Ирина Сапожникова, Канат Надырбек, Олег Шайбаков, Софья Саитова. Наши звезды просто взяли в плен зрительские сердца своим мастерством, а когда на сцене примы Валерия Исаева и Ирина Сапожникова вдвоем исполнили фуэте, зал взорвался аплодисментами:

- Браво! Браво, Россия! – кричали и аплодировали им стоя восхищенные зрители.

Екатерина КЛИМОВИЧ, Лилия ЗИМИНА.