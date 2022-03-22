Домком рулит

Во Дворце культуры «Моторостроитель» состоялся районный форум «Управдом» с участием мэра Уфы Ратмира Мавлиева и депутата Государственной Думы РФ Эльвиры Аиткуловой.

На встречу пришли активные и неравнодушные жители, председатели советов многоквартирных домов, работники управляющих организаций. Также в форуме участвовали глава администрации района Сергей Кожевников, руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский, генеральный директор НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ» Павел Сафонов.

– По программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году работы выполнены в 73 домах. В 2022-м запланирован капремонт в 49. Программа комплексного ремонта подъездов охватили 14 домов. В перечень на 2022 год включены еще 10. В трех МКД подрядные организации уже приступили к работам.

В программу «Башкирские дворики» в этом году включены 2 дворовые территории, объединяющие 7 многоквартирных домов. В рамках программы «Реальные дела» в 2021 году реализовано 9 проектов. Установлены современные и сертифицированные детские игровые площадки. В текущем году будет продолжено благоустройство сквера «Аленький цветочек». На детской площадке в сквере по бульвару Баландина запланировано обустройство травмобезопасного покрытия. Также преобразится сквер Ветеранов по Первомайской, на детской площадке по улице Победы, 11 установят ограждение, а во дворе дома №23 по улице Шумавцова - современную песочницу, – сообщил Сергей Кожевников.

Далее встреча продолжилась в формате открытого диалога. Жителей района волновали проблемы ремонта водопроводной сети в Шакше, реконструкции канализационных сетей, лифтов, благоустройство дворовых и общественных территорий. На часть из них ответы были даны непосредственно на встрече, а требующие проработки взяты на контроль.

Агния АСТАФЬЕВА.