Гавриловы: все повторится сначала

- Мама говорила: у тебя все получится, и оказалась права, без этой профессии я своей жизни не представляю, - рассказывает завуч по учебно-воспитательной работе школы №116 Татьяна Гаврилова, которая вот уже 32 года продолжает семейную учительскую династию.

После школы окончила педагогический колледж и пришла работать учителем начальных классов в школу №37, заочно училась на истфаке пединститута. Преподавала историю в школах №121 и №114. В 2006 году ее пригласили в 116-ю.

Рабочий день Татьяны Евгеньевны начинается рано, в 7 утра она уже на рабочем месте – надо подготовить кабинет к приходу учеников.

- Составляю план на неделю, но часто он корректируется в течение дня, - говорит она. – Школа – гибкий механизм, приходится учитывать многие факторы. Обычно заканчиваю работу в шесть вечера. Мои пятиклашки тоже часто остаются после уроков, домой не торопятся. Это хороший признак, значит, им в школе комфортно. Некоторые ребята даже успевают сделать уроки, мы обсуждаем идеи, которых у ребят немало.

- Многие учителя жалуются, что в школе стало работать сложнее. И дети другие, и родители порой слишком активны в стремлении вмешаться в классную жизнь.

- Я так не думаю. Тот же самый вопрос вы могли бы задать моей маме – педагогу с 46-летним стажем, и она ответила бы так же. Всегда находятся люди, считающие, что раньше все было лучше. Но это не так. Я на своих ребятишек не нарадуюсь, какие они инициативные и любознательные.

Мама нашей героини – родоначальница династии Валентина Карповна Гаврилова окончила Благовещенское педучилище в суровые военные годы и получила распределение в уфимскую школу №66, что в старом Сипайлово.

- Она не любила вспоминать то голодное время, - продолжает Татьяна Евгеньевна. – Ребятишки недоедали, писали на оберточной бумаге, у многих отцы воевали на фронте. Но желание получать знания было огромным.

Потом Валентина Карповна до ухода в 2000 году на заслуженный отдых учила детей в школе №69 (ныне это центр образования). Была удостоена звания ветеран тыла и труда. На сайте учреждения и сегодня можно прочитать отзывы о ней: бывшие ученики до сих пор вспоминают ее добрым словом, хотя ее уже 18 лет нет в живых.

По стопам мамы пошла и старшая дочь Людмила. Первое место работы – ясли на бульваре Славы. Потом больше 20 лет Людмила Евгеньевна трудилась воспитателем в школе-интернате №2. Последние годы вплоть до 2019-го работала в приюте на улице 50 лет СССР.

- Детишки там особенные, из неблагополучных семей. Родители непутевые, но вы бы знали, как они их ждали. Рвались домой к маме. Им были необходимы любовь, ласка, забота – все, что недополучили в семье. Я была воспитателем самых маленьких с трех до семи лет, порой и сказки перед сном им читала, - рассказывает Людмила Евгеньевна.

Ее дочь Регина, кажется, о другой специальности и не мечтала: сегодня она – воспитатель детского сада в Михайловке.

- Мало любить детей, надо еще держать слово: нельзя сказать и ничего не сделать, - продолжает Татьяна Евгеньевна. – Мама говорила: уважай детей и родителей, помогай ребенку раскрыться – у него обязательно должны быть способности в какой-то области. Вот, например, проходим Древнюю Грецию, а потом мои дети идут в начальную школу и рассказывают младшим какие-то интересные факты из ее истории, а те задают им вопросы. Приобретают опыт. Кто знает, возможно, кто-то из моих пятиклашек свяжет свою жизнь с педагогикой.

Домашние давно привыкли к графику отличника образования РБ Татьяны Гавриловой, и когда она говорит, что сегодня вернется рано, то лишь улыбаются. В редкие минуты отдыха их жена, мама, сестра шьет, вяжет, готовит. Но это скорее исключение из правил, главное дело всей ее жизни - школа, где каждый год «все повторится сначала».

Светлана ЯНОВА.