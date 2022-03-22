Терапия ароматом и цветами

В оранжерее Ботанического сада уже настоящая весна: начала цвести фейхоа, благоухают дихроа, антуриумы, клен-абутилон, жасмин, можно любоваться ярко-красными цветами кливии.

В целом, растения в саду чувствуют приближение лета раньше всех. Уже в январе работники оранжереи замечают положительные изменения.

«У растений есть ритмы цветения, бутонизации, они связаны с длиной светового дня. Многие растения у нас зимне-цветущие. Их родина — Европа или страны субтропического пояса. Для них это время самое подходящее для начала цветения», - рассказывает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, заведующая оранжереей Мария Лебедева.

По словам специалистов сада, несмотря на то, что в помещении не так жарко, как на их родине, растения адаптируются и привыкают к стабильной температуре. Зимой в среднем 12-16 градусов тепла.

В самые снежные месяцы здесь обрезают зеленую массу деревьям, тем самым обеспечивая доступ к солнечному свету растениям нижнего яруса.

По словам Марии Лебедевой, в зимние месяцы поток посетителей в оранжерею растет, много желающих выйти из серого города и зайти в благоухающий тропический лес.

«У нас пахнет как в отпуске на море. Поход в оранжерею - это терапия: созерцание зелени, разных фактур. Полезно даже слушать капель», — говорит заведующая.

В Ботаническом саду постоянно идет работа по обновлению, пополнению коллекции. Башкирские ученые обмениваются семенами с садами Европы и России. Однако такой путь размножения растений довольно долгий: из семечка лишь через 20 лет вырастут кусты и деревца. Поэтому чаще всего размножают черенками и саженцами в укорененном виде.

Еще один способ - работа с частными коллекционерами. В частности, коллекцию кактусов в уфимском Ботаническом саду расширяют с помощью клуба кактусоводов «Гульшат».

Сокровище уфимской коллекции - цикас поникающий. Ему более 120 лет, и он «живет» в Уфе с момента основания Ботанического сада - его привезли из Сухуми.

Розалия ВАЛЕЕВА.