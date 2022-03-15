Свое, родное, впрок

В эти выходные на площади перед Дворцом спорта сельскохозяйственную ярмарку «Доступное, качественное, свое» провела Торгово-промышленная палата РБ совместно с Министерством сельского хозяйства и администрацией города. Ход торговли проинспектировали министры торговли и сельского хозяйства Алексей Гусев и Ильшат Фазрахманов, президент ТПП РБ Тимур Хакимов.



Исполняющий обязанности мэра Ратмир Мавлиев прошелся по торговым рядам, выслушав пожелания уфимцев по ассортименту. Фермеры поблагодарили его за организацию ярмарки.

Плата за торговую точку не взималась, так что покупатели за наценку не переплачивали. Цены на мясо варьировались от 240 рублей за килограмм (птица) до 380 рублей (говядина). Большим спросом пользовался сахар. Его стоимость его составляла 68-70 рублей. Расфасованные по пять килограммов мешки раскупались моментально, несмотря на то, что товар был представлен в достаточном объеме - 10 тонн.

День выдался не из теплых: столбик термометра постепенно приблизился к - 20. Но, несмотря на мороз, фермеров приехало много. Некоторые из них здесь были уже с 5 утра. И пока горожане отсыпались после рабочих будней, продавцы уже суетились, занимая торговые точки, готовя столы, раскладывая товар.

Кто-то приехал издалека, разве можно пропустить случай пополнить семейный бюджет. Мясное ассорти предлагали сельчане Гафурийского, Альшеевского, Илишевского, Уфимского районов. Здесь и кукурузного оттенка цыплята - корнишоны и увесистые индейки с гусями, конечно же, баранина, конина, свинина, говядина.

Супруги Гайнуллины преодолели 120 километров, привезли телочку. Очередь выстроилась в несколько человек, пожалуй, больше чем у остальных. На вопрос, в чем причина, дедушка с колоритной бородой подмигнул: «Кто разбирается, тот знает!»

- Я – многодетная мама, наше подсобное хозяйство – единственный источник дохода, - пояснила Рамзия Гайнуллина. – Хорошо, что ярмарки будут круглый год. К осени цыплята подрастут, очень хорошо у нас идут. А еще две дойные коровы. Молока и самим хватает и на продажу. Да, признаться, ни дети, ни муж особенно его не любят. Приходят соседи, делаю творог про запас, но бывает, что и пропадает. Не поверите? Даже поросятам молоко даю!

С утра больше пенсионеров: они привычные вставать пораньше.

- А как же, - удивилась Лидия Петровна. – Лучший кусочек разве будет тебя дожидаться? Мне немного с котом надо, да скоро День рождения, приедут внуки с правнуками, очень они любят мясо тушеное в горшочках.

- Сейчас вырастить корову может позволить себе не каждый, - объясняет уже глава семейства Гайнуллиных Айрат. - На покупку теленка уходит 20 тысяч рублей, потом его кормить надо, ухаживать. Опять же ветеринарное сопровождение. Сейчас без документов никуда не примут, если и скотина здоровая. Но доход все же есть. Дети ни в чем не обделены, двое ходят в музыкальную школу, старший сын занимается национальной борьбой, дочь оканчивает школу, собирается поступать в Авиационный университет.

Айрат тут же ловко орудует топором, интересуется у покупателей, какой им взвесить кусочек. Отвешивает «с походом», если у кого не достает 30-50 рублей, рукой согласно машет: «Ничего, не обеднеем!» У хороших людей и торговля спорится.

За качеством товара следят ветеринарные эксперты.

- Проводим санитарный осмотр, - говорит сотрудник Уфимского территориального отдела Госветнадзора, - проверяем наличие документов, каждый продукт, который реализуется здесь, должен пройти предварительный контроль. Нарушителей выявлено не было.

А разговорчивый фермер делится секретами, как различить деревенское мясо от заводского.

- Если на мясокомбинатах режут на красивые ровные кусочки, то сельчане рубят топором, да и поверхность мяса немного другая.

- Деревенское-то с магазинным не сравнить! – деловито отправляя ребрышки в пакет, объясняет бабушка. – Что телочка, что курочка гуляла на воле, под солнышком, кушала травку да зернышко. У них и мясо вкусное, целебное! А кто знает, как содержится скотина у других!

Спросом пользовался и исконно башкирский сладкий продукт.

Пасечник Никифоров не сдержал гордости:

- Продал уже три жбана! Люди подходят, пробуют, интересуются, многие неплохо разбираются в сортах. Мой мед разнообразный, улья перевожу все лето с места на место. Гречишный – самый полезный для печени и иммунитета, липовый – от простуды, донник – для сердца. Хорошо идет цветочный и подсолнечник. Последний у пчеловодов считается «техническим»: нет в нем богатства вкуса, да и пользы немного. Я его отдаю почти даром.

А еще чувствуется, что близится лето. Запасливые хозяюшки, в основном пенсионерки, достали из погребов и чуланчиков варенья и соленья. На них тоже есть спрос. Сушеные грибы, брусника, клюква и даже морошка, зеленые грецкие орехи, сыры собственного изготовления, кумыс, творог, катык – глаза разбегаются.

- Замечательно, что не придется ходить по базарчикам, выискивая настоящую деревенскую продукцию, - поделилась Лидия Петровна. – Говорят, такие ярмарки теперь будут проходить каждые выходные. Это же и нам, покупателям, хорошо, и фермеры в накладе не останутся! А еще ведь дешево все, цена гораздо ниже, чем в супермаркете.

Ирина ШИПУНОВА.

Корзинка

Ильшат Фазрахманов:

- Республика Башкортостан обеспечивала и обеспечивает свою продовольственную безопасность. И мы продолжим производить больше, чем потребляем. Молочной продукцией мы обеспечены на 130 процентов, по мясу - в лидерах по стране, подсолнечного масла изготавливаем в 7 раз больше, чем потребляем, по гречихе мы увеличиваем площади.

Корзинка

В Уфе в выходные ярмарочная торговля развернулась на семи площадках, где можно было купить весь ассортимент необходимых для жизни продуктов питания от мяса и круп различных видов до меда и растительного масла.