Дебют учителя

В начале марта подвели итоги городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана - 2022». Победителем в номинации «Педагогический дебют» стала учитель начальных классов школы № 112 Анастасия Вячеславовна Ногина. Мы поздравили ее с первой победой и задали несколько вопросов.

- Почему вы решили быть именно учителем начальных классов?

- Мне нравится заниматься с детьми младшего школьного возраста. Они приходят к нам совсем маленькими из детского сада и только начинают осваиваться. Ведущим видом деятельности для них становится учебная, но вместе с ней меняется характер и других видов: игрового, трудового и общения. Всегда интересно смотреть на то, как они растут, учатся общаться со взрослыми, читать и писать.

Вместе с интересом чувствую и огромную ответственность, потому что от меня зависит, смогу ли я наладить контакт с ними, воспитать в них уважение к школе, самостоятельность, зажечь в них желание учиться и дать им такой багаж знаний, который поможет им в старших классах, а потом и в жизни.

- Ожидания от профессии и реальность различаются?

- Я все детство провела в школе с мамой, отучусь в первую смену и всю вторую сижу у нее на уроках, даже контрольные работы помогала проверять. Поэтому могу сказать, ожидания и реальность друг от друга совсем не отличаются.

- Значит, вы пошли по стопам мамы. Были ли еще педагоги в семье?

- Да, я учитель в пятом поколении. Так что можно сказать, что у нас настоящая династия. Мои прапрабабушка, бабушка, мама так или иначе связаны с образованием. Все детство я провела за «кулисами» школ и не представляла себя в другой профессии. Перед выбором дела всей жизни не стояла. Твердо знала, что свяжу свою судьбу с педагогикой.

- С каким проектом победили в конкурсе?

- Тема моей работы «Формирование математической грамотности младших школьников». В ее рамках я создаю методическую копилку с заданиями, которые способствуют формированию знаний, ежедневно пригождающихся нам в жизни.

- Какие работы других конкурсантов вам показались интересными? Что для себя отметили?

- К сожалению, пандемия внесла свои коррективы и большая часть конкурса шла в дистанционном формате. Но мне посчастливилось увидеть мастер-класс учителя русского языка и литературы башкирской гимназии №140 им. З. Биишевой Дианы Вакилевны Хабировой. Она выбрала тему: «Игра - высшая форма исследования», где рассказывала о геймификации. Цель - подружить обучение и развлечение, сделав процесс более интересным и вовлечь в него детей.

- Каким должен быть современный урок?

- Конечно, обязательное условие – диалог. И должен иметь оптимальное сочетание обучающих, воспитательных, развивающих задач, а также учебной и творческой деятельности. И обязательно должен быть построен так, чтобы каждый ребенок мог реализовать свой потенциал.

- Сейчас часто спорят о запрете гаджетов в школах. Вы используете вместе с детьми цифровые технологии в процессе обучения? Как вы считаете, почему некоторые учителя против подобных инструментов?

- Да, мы используем цифровые технологии, образовательные платформы. Но все же нужно очень осторожно относиться к роли гаджетов в учебном процессе. Цифровые технологии могут быть полезны для представления учащимся новой информации в увлекательном формате. Однако они не заменят бумажных учебников, и тем более учителей. Это только инструменты, которые могут помочь сделать обучение более интересным и эффективным.

- Что бы вы изменили в подготовке студентов педвузов?

- Хотелось бы побольше практики. Чтобы у нас были возможности «проигрывать» занятия, работать с документаций, журналом и обучение не ограничивалось только теорией. Дабы, придя в школу, мы уже имели какую-то практику и опыт.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото из личного архива Анастасии Ногиной.