Порулили бензобуром

Весна с каждым днем наступает – март перевалил за середину, а значит, скоро жди разлива. Богатая на осадки зима может аукнуться весенним половодьем. Муниципальные организации в этом году раньше обычного приступили к противопаводковым мероприятиям. Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений взялись за распиловку и чернение льда, а наши корреспонденты присоединились к ним.

…Ярко-оранжевые точки на поверхности озера Глубокое, что в Нижегородке, мы заприметили издалека. На первый взгляд, их можно принять за рыбаков – в руках пила, бензобур, но выдают костюмы. Любители подледной рыбалки редко снаряжаются спасжилетами, сигнальными предметами, яркой одеждой.

К нашему появлению на льду площадка с двух сторон понтонного моста уже была расчищена. На белом снеговом фоне в глаза бросаются и емкости с углем, и оранжевые спасательные жилеты рабочих. Дело не шуточное: каждый обвязан страховочным тросом, немного поодаль виднеются спасательные круги, концы Александрова, трос. – Толщина ледового «панциря» вполне приличная, думаю, местами доходит до метра. Но техникой безопасности пренебрегать нельзя, – говорит мастер участка Азамат Саитгалин.

В чернении он задействован уже пятый год и в содержании мостов разбирается хорошо, так как многие годы проработал в мостостроительстве. Его руками возведены множество путепроводов по всей республике – и обычные, и тросовые висячие, и понтонные – через Агидель, Караидель, Юрюзань, Ай, Сим. На этом предприятии оказался после выхода на пенсию – решил, что несколько десятков лет командировок достаточно и пришла пора побыть с семьей.

– Есть в мостах какая-то романтика, символ – они соединяют берега, которые разъединены природой. Казалось бы, все они одинаковы и у них одна задача, но все же каждый со своими особенностями, – продолжает он.

Он родом из Мечетлинского района и в детстве, играя с мальчишками на деревенском висячем мосту через небольшую речушку, даже предположить не мог, что будет сам возводить такие же, только в разы больше и масштабнее.

Тем временем коммунальщики по всей площадке протянули спасательные круги. А потом за дело берется Венер Терегулов – начинает пилить поперек берега. За ними приступают к работе бурильщики – братья Акимбетовы и еще один Венер.

– Ровнее, ровнее держи, лунка должна быть прямо перпендикулярно к поверхности льда, – поучает младшего Расима Ильгиз. – Неопытный еще, до этого только уголь посыпал, а сегодня решил «порулить» бензобуром.

Акимбетовых в СУРСИС трое. Двенадцать лет назад после окончания строительного колледжа первым пришел Ильгиз. Надолго задерживаться не планировал, подыскивал частное предприятие. Но потом решил остаться: ведь здесь предоставляют полный соцпакет, оплачиваемые больничные и отпуск, пенсионные начисления. Вслед за ним после службы в армии сюда пришел средний брат и вот буквально в начале года и младшего позвал. Его, кстати, приняли с распростертыми объятиями, ведь руководство уже знает, что Акимбетовы – трудоголики и не боятся никакой работы!

– Неужели оно того стоит, в холод и жару на улице, а сегодня, например, промокнете до нитки, небось? – спрашиваю я у него.

– Спецовка непромокаемая, сапоги утепленные, прорезиненные. Рабочий инструмент всегда на ходу, проблем не возникает, а потому работа и спорится. К тому же здесь ребята дружелюбные. Вот сейчас наша команда: два Венера, два Акимбетовых и бригадир и все – как братья, поддерживаем в трудную минуту, помогаем, выручаем, многие и семьями дружат, – говорит Ильгиз.

С интервалом в один метр (общая протяженность площадки чернения около 30-и метров) пробуривают несколько лунок и тут работа «встает» – на инструменте засорились свечи.

– Перед Новым годом не могли дождаться толщину, чтобы строить ледяные замки, а сейчас – как минимум 80-90 сантиметров. Весь бур ушел под лед, потому и забарахлила техника, – объясняет Венер Даянов.

На такой случай в служебной «Газели» всегда есть запасные детали, а чтобы подкрепиться – горячий чай в термосе. Через несколько минут инструмент починили и работа снова пошла.

Вслед за буром в распил засыпается уголь или зола. Принцип простой: темная присыпка быстро нагревается на солнце, провоцируя таяние.

Крупные объекты – Затонский и Бельский мосты на Белой уже зачернили. После озера Глубокое останется Демский, Шакшинский.

– Здесь, хоть и нет течения, чтобы снести, но так как мост понтонный, необходимо помочь природе, ведь лед, расширяясь, может давить на понтон и разрушить его, – говорит Азамат-агай. – Мы свое дело сделали, а дальше уже как пойдет процесс – зависит от солнца. Чем ярче будет светить, тем быстрее все подтает.

В этом году к чернению приступили раньше обычного на 10 дней, этому способствовало повышение температуры воздуха, вследствие которого уже просочилась вода. Похолодание в начале месяца пошло на пользу и лед снова схватился. Как отмечают специалисты, зима в этом году выдалась снежной, значит, и весна будет богатой на разлив. По данным Башгидромета, реки в Башкирии начнут вскрываться в начале апреля.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.