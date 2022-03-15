Покорители высоты

– Ежедневно очищаем от снега и наледи более 30-и крыш. Работаем как по заявкам, так и по графику. Также ежедневно территорию обходят представители Управления гражданской защиты, наши сотрудники, – говорит заместитель директора УЖХ Андрей Ермолаев.

На прошлой неделе соцсети потрясла новость о том, что в городе на ребенка упал лед с водостока. И мы вместе с заместителем директора управляющей компании решили проверить, как чистятся крыши в нашем районе.

Субботним утром мы приехали по адресу Правды, 10, где кровельщики уже очистили от снега и наледи половину крыши. Стоя на автовышке, они ловко орудовали лопатами. Такая техника используется в домах не выше двух этажей. Если их больше, то рабочие применяют страховочные тросы. Но даже при нахождении 1,2 метра от земли необходимо соблюдать меры безопасности. Потому каждое утро кровельщики проходят инструктаж, для получения наряда-допуск.

– Проходят инструктаж, ведь необходимо надеть привязочное обмундирование, каску, – говорит главный инженер ЖЭУ-91 Артур Максютов. – Это только Карлсону можно разгуливать по крышам без страховки.

…Наш разговор прерывает резкий свисток: дежурный призывает прохожих перейти на другую сторону.

– Видят, что стоит автовышка, протянута лента, но нет, идут! – сокрушается директор ЖЭУ-91 Руслан Ахметов.

Не секрет, что не очень сознательные граждане – основная проблема при уборке крыш и территорий. Вот и сегодня молодая мама, не обращая внимания на ленту, приподняла ее и двинулась дальше. Мы догоняем ее и просим вернуться на безопасную территорию.

– Мне что, обратно идти до светофора? – возмущается она. – Не могли указатели на перекрестке поставить, чтобы люди сразу переходили на другую сторону? Не буду я возвращаться!

– Известны такие случаи, когда люди пострадали от свалившейся ледяной глыбы, потому что торопились домой и не обращали внимания на выставленное ограждение, – говорит Руслан. – А потом пишут жалобы и требуют возместить ущерб. Пока докажешь, что человек не прав сам, столько времени и нервов потратишь...

Тем временем мы с Андреем Михайловичем направляемся на Левитана, 9. Здесь автовышка не поможет. В доме пять этажей, и единственной страховкой для высотников служат антенны и вентиляционные каналы – к ним цепляют тросы. Защелкнув карабины, надев маску, я тоже вышла.

– Как прекрасна зимняя Дема с высоты птичьего полета!.. – не успела я подумать, как меня предупредили.

– Даже обувь с крупным протектором не поможет, если не умеешь держать баланс, – замечает Раиль Хайдаров, кровельщик с 35-летним стажем. – А вообще, страшно выходить на крышу только в первый раз, а как приноровишься – ходишь как по земле.

– А где обучают на кровельщиков? – интересуюсь я и с удивлением выясняю: нигде. Нет такого учебного заведения, в котором готовили бы таких специалистов. Впрочем, проверенный способ: прикрепить начинающего «покорителя крыш» к опытному наставнику. Немудрено, что здесь, на открытой всем ветрам высоте, завязывается настоящая мужская дружба, выходящая за пределы огороженного периметра крыши.

– В нашей бригаде четыре человека: кто-то внизу контролирует, двое работают наверху, а один страхует. Раз на раз не приходится: если накануне очистили крыши десяти домов, то сегодня – только пять, – рассказывают мои собеседники. – Многое зависит от плотности снега и площади крыши.

Но в действительности ни сильный ветер, ни скользкая наледь не доставляют столько неудобств, как человеческий фактор. Например, козырьки балконов, большинство из которых установлено незаконно. Конечно, жильцам направляют предписания об их очистке, но те в основном не реагируют, и коммунальщикам приходится чистить их. И таких крыш в районе ни много ни мало – 3359.

– Несмотря на то, что козырьки не в нашей компетенции, если с них упадут лед или снег на прохожих, отвечать будем мы, так как дом находится на нашей территории. Вот и вынуждены заниматься этим, – говорит Андрей Ермолаев.

День, проведенный с жилищниками, оказался для меня довольно поучительным. Побывав на другой стороне баррикад, невольно проникаешься проблемами отрасли и уже другими глазами смотришь на многие вещи.

– Непонимание, а порой и довольно грубое отношение со стороны жителей, ненормированный рабочий день все чаще становятся причинами увольнения сотрудников. Те, кто постарше, люди старой закалки, еще держатся, а вот молодежь не выдерживает, – подводит он итог.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.