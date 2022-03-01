Ближе к дому

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Ратмир Мавлиев совершил рабочую поездку по Ленинскому району.

Объезд начался c производственной базы Службы по благоустройству, где осмотрел автопарк, поинтересовался финансово-хозяйственными вопросами и условиями труда. Глава администрации района Олег Котов в свою очередь сообщил, что в настоящее время на уборке закрепленной территории площадью 5 480 тыс. кв. м, в том числе 1 792 тыс. кв. м дорог, трудятся 223 работника. На балансе предприятия 85 единиц техники, 40 из которых предназначены для зимы: самосвалы, пескоразбрасыватели, плужно-щеточные МТЗ, погрузчики, бульдозеры, мусоровозы, грейдер, автобусы и спецтехника, мощный шнекороторный очиститель на базе тягача «Урал». Кстати, это одна из четырех машин, поступивших месяц назад в Уфу, предназначенных для отбрасывания валов.

– Такой техники нам не хватало давно. Она нужна для работы на трассах. Этой зимой осадков выпало много, соответственно, и убирать приходится больше. Особенно напряженным выдался февраль. За сутки вывозим по 3,5 - 4,5 тысячи м ³ снега, – поделился водитель новой техники Сергей Макаров.

Были затронуты и проблемные моменты. Учреждение расположено на территории Октябрьского района, на улице Малой Гражданской, есть сложности транспортной логистики. Возможный выход из положения – переезд предприятия в Нижегородку. В настоящее время прорабатывается вариант передачи производственной базы, расположенной на Большой Шерстомойной, в муниципальную собственность.

Затем Ратмир Рафилович направился в Затон, где осмотрел благоустроенную в прошлом году по программе «Башкирские дворики» придомовую территорию МКД по адресу – Ирендык, 4, 4\1 и Судоремонтной, 27 – современную детскую площадку, турниковый комплекс, расширенную проезжую часть. Пообщался с жителями и руководителями управляющих компаний, выяснил, насколько качественно были выполнены работы и поинтересовался, что еще необходимо сделать.

– В 2022 году на Ирендык, 4 запланирован ремонт кровли по краткосрочному плану Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, – пояснил Олег Котов.

Остается сложным вопрос сноса и расселения аварийных домов, которых в Затоне 23. Людей также волнует работа общественного транспорта в вечернее время (после 22.00 сложно уехать в Затон и обратно).

Завершилась поездка в успевшем полюбиться многим парке «Волна», который с 2018 года претерпевает масштабные изменения: в рамках первого и второго этапов благоустройства здесь обновлены пешеходные и велодорожки, появились спортивная площадка, workout-зона, скейтпарк. До установления снежного покрова подрядчики успели завершить благоустройство озера и строительство амфитеатра.

Во время обхода территории Ратмир Мавлиев поручил продумать возможность устройства дорожки для бега с мягким покрытием. Также в весенне-летнем сезоне наполнить парк цветущими зелеными насаждениями.

– Приятное впечатление произвела «Волна». Для жителей района это отличное место досуга, перспективы развития парка большие. В рамках «Зеленой Башкирии» планируем высадку деревьев и кустарников. Буду рад обратной связи от жителей: какие улицы, на ваш взгляд, нуждаются в озеленении? Какие бы растения вы хотели бы видеть в районе? – обратился к жителям Ратмир Рафилович.

Мария НИКОЛАЕВА.

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