Памятник будет!

В 2023 году широкой публике впервые представят документальные фильмы «Нездешний остров» и «Последний танец» о великом танцовщике XX века Рудольфе Нурееве.

Об этом заявлено на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС в онлайн-формате и посвященной международному культурному проекту «Нуреевские сезоны», который пройдет с 10 по 27 марта 2022 года в Москве, Уфе и Казани.

О том, каким был великий Руди, что увидят поклонники его творчества в предстоящих сезонах, рассказали участники программы и специальные гости мероприятия, которые знали его лично.

Руководитель проекта Альфия Чеботарева:

- «Нуреевские сезоны» начались с фильма «Рудольф Нуреев. Мятежный демон», который был впервые показан в Уфе в честь 75-летия гения балета. При работе над лентой было записано более 500 часов интервью, большинство из которых еще ждут своего часа. В 2018 году удалось провести «Нуреевские сезоны» в Париже в российском культурном центре, где на французском был показан фильм «Венеция. Карнавал. Любовь», в котором Рудольф сыграл свою последнюю роль в кино. Потом мы решили расширить сезоны на Уфу и Казань, заручившись поддержкой министерств культуры Башкортостана и Татарстана. Пандемия помешала провести их в свое время. Сегодня благодаря Президентскому фонду культурных инициатив и Фонду содействия гражданскому обществу РБ стало возможным перевести фильм на русский язык. 17 марта он откроет программу проекта в Уфе. Еще семь лент будут показаны в кинотеатре «Родина».

Режиссер Марио Лафранки:

- Для меня огромной честью было работать с Нуреевым и быть частью жизни этого великого человека. Я рад, что могу рассказать о своих чувствах, связи с ним и культурой России. В фильме «Венеция. Карнавал. Любовь» он снимался абсолютно бесплатно.

Личный менеджер Нуреева Луиджи Пиньотти:

- На протяжении 26 лет он был моим братом, изменившим мою жизнь. Благодаря ему я открыл мир танца. Когда увидел Руди в балете «Щелкунчик», больше не мог ходить в кино: настолько был настоящим. Он давал больше 200 спектаклей в год и был великим тружеником. Вы, русские, в балете №1.

Руководитель балетной школы Академии театра «La Scala», бывшая партнерша Нуреева Анна-Мария Прина (Италия):

- Нуреев - личность сложная. Про таких говорят: он убивал себя на работе. Он много требовал от других, но от себя – гораздо больше. Руди полностью изменил мужской балет, сделав танцовщика основным действующим лицом. Как только он появлялся на сцене – от него невозможно было оторвать глаз. Этим магнетизмом современные танцовщики не владеют.

Лилиана Кози, прима-балерина театра «La Scala», художественный руководитель Академии танца «Классический балет Кози — Стефанеску»:

- Рудольф увидел меня в «Спящей красавице» и захотел со мной танцевать. Я тогда была молоденькой балериной. Когда мы репетировали и я уже выбивалась из сил, он говорил» «Атакуй!». И у меня действительно появлялось второе дыхание. У него научилась скромности, смирению. Помню, как он четыре раза проходил вариацию. И если вначале был не в форме, то к концу это был тот Нуреев, которого мы знали. Идеальный партнер, идеальнейший.

Художественный руководитель Московского областного государственного академического театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев:

– Нуреев всегда танцевал на максимуме своих возможностей, никогда не халтурил. Каждый спектакль был прорывом. Мужской танец обязан ему высокими полупальцами. Для меня Рудик был человеком-праздником. И в его обычной жизни все было подчинено балету.

Лиза Сотилис (Греция-Италия), бывшая партнерша Нуреева по сцене:

- Нуреев – это недостижимый уровень танца, он умудрялся повиснуть в воздухе, не касался земли.

Аскар Абдразаков, художественный руководитель БГТОиБ:

- Рудольф Нуреев впервые вышел на сцену башкирского Театра оперы и балета в балете «Журавлиная песнь», который когда-то так поразил его. В Уфе находится единственный в мире музей Нуреева, где собрано более 140 артефактов. Каждые два года в нашем городе проводится международный Нуреевский фестиваль, а в день рождения танцовщика - «Нуреевские дни». Есть улица, названная в его честь. Скоро музей пополнится новыми вещами нашего великого земляка, которые передадут его итальянские коллеги. И памятник в перспективе, он будет.

Светлана ЯНОВА.

В колонку

В рамках Международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» в Уфе проходит конкурс масок, сделанных в венецианском стиле.

Уфимцы смогут увидеть лучшие из них 17 марта на костюмированном карнавале в Театре оперы и балета в день рождения Рудольфа Нуреева. В этом году его впервые отметят необычно — в течение пяти дней на главных культурных площадках города пройдут бесплатные показы фильмов о Нурееве и лент, в которых он снялся сам. Открывает цикл уникальный архивный итальянский фильм 1981 года «Венеция. Карнава. Любовь» («Venezia, Carnevale, Un Amore») режиссера Марио Ланфранки. Рудольф Нуреев снялся в нем в главной роли вместе с такими звездами, как итальянская прима-балерина Карла Фраччи, британский актер Питер Устинов, актриса Кларита Гатто. Главную песню в фильме исполнил великий французский певец Шарль Азнавур. Российские зрители увидят эту картину впервые — во времена СССР на имя Нуреева в стране было наложено табу из-за того, что он, преодолев «железный занавес», остался жить на Западе. Позже фильм почти на 40 лет затерялся в киноархивах, а найден, восстановлен и переведен организаторами «Нуреевских сезонов» на русский язык только сейчас. Поэтому для его ретро-премьеры в России было решено попробовать воссоздать хотя бы на час атмосферу старой ленты, а для этого — объявить конкурс венецианских масок, уже вызвавший живой интерес среди уфимцев ко всему проекту.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. До 15 марта нужно прислать фотографию своей работы на электронную почту mail@rudolfnureev.ru. Оценивать творчество уфимцев будут почетные гости проекта из Италии, творческие деятели. Победителей ждут дипломы и ценные призы. Так, итальянская Ассоциация «San Agostino” наградит авторов лучших работ настоящими венецианскими масками ручной работы. Особо будет отмечена лучшая маска, автор которой сумеет совместить в ней не только эстетическую, но и защитную, «антиковидную» функцию. Ведь и в старой Венеции некоторые маски служили защитой во время эпидемий.

Светлана ЯНОВА.