Кому нужна безглютеновая диета?

Никакого хлеба - ни белого, ни ржаного. Также запрещены печенье, сахар, молоко (а значит, и мороженое), шоколад… Можно и хорошо - мясо, суп (лучше пожирнее), хлеб из амарантовой муки или из… зеленой гречки! (Возможно, он полезен, но вкус оставляет желать лучшего.) Такой диеты вместе со своими двумя детьми придерживается моя знакомая. Она посетила несколько платных семинаров по правильному питанию и теперь четко знает: все болезни - от глютена и сахара. Убеждена, что после отказа от всего этого старшего сына перестали постоянно «цеплять» инфекции, а также мучить отит. Однако дети похудели, и чтобы заставить их есть ежедневный суп и гречку, нужны титанические усилия…

Но неужели глютен, то есть клейковина, благодаря которой тесто поднимается и хлеб становится пышным и мягким – то есть сам хлеб, которым человечество питалось тысячелетиями, на самом деле вреден для здоровья? «Хлеб - всему голова» - говорили на Руси. Однако, если открыть интернет, мнения о его вреде увидишь на каждом шагу, а вот врач, который бы встал на защиту пшеницы, ржи и ячменя - редкость. (Строго говоря, глютен (от латинского gluten - клей) - понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах этих злаков.) Еще не так давно считалось, что непереносимость глютена, целиакия - это редкое наследственное заболевание, а теперь что же - всем переходить на гречку, рис, кукурузу, следуя нормам «нового здорового питания?

Все эти вопросы «УВ» решили задать главному внештатному генетику Минздрава РБ, заведующей отделением медико-генетической консультации Республиканского медико-генетического центра РБ Лии Нургалиевой.

- В отличие от галактоземии (непереносимости лактозы), фенилкетонурии, муковисцидоза, целиакия - это не моногенное заболевание, то есть оно не вызывается мутацией в одном конкретном гене. Тем не менее генетическая предрасположенность к ней существует. Об этом свидетельствует и тот факт, что она чаще встречается у членов одной семьи. Более того, сегодня наследственно обусловленными в той или иной степени считаются все болезни. Однако одной только предрасположенности для возникновения и диагностирования целиакии недостаточно.

- Как же она возникает?

- На фоне наследственной предрасположенности должна случиться большая нагрузка глютеном плюс, возможно, стресс или перенесенное вирусное заболевание. Чаще всего она проявляется у детей, когда им начинают давать продукты, содержащие глютен: в 6 месяцев - овсяную кашу, в год - хлеб… Однако бывают и случаи, когда первичный диагноз устанавливается взрослому человеку - и в 30, и в 40 лет.

- Как диагностируется целиакия?

- Вообще этим занимаются гастроэнтерологи, поскольку клинические проявления болезни происходят в ЖКТ: боли в животе, метеоризм, диарея, обильный стул, а могут быть, наоборот, запоры, рвота… Масса тела снижается, может замедлиться рост, ребенок становится вялым, апатичным. Возможны также отеки, симптомы рахита и гиповитаминоза. Все это может наблюдаться уже через полтора-два месяца после введения в рацион ребенка глютена: хлеба, сушек, манки, мультизлаковых каш.

Взрослый же может, не придерживаясь никакой диеты, похудеть на 20-30 килограмм за месяц. Хотя случается и вялотекущее начало: более постепенная потеря веса, боли в животе, вздутие живота, отсутствие аппетита.

С такими проблемами обращаются и к нам, поэтому у нас в отделе есть свой алгоритм постановки диагноза. Сначала мы направляем человека на УЗИ, общий анализ крови, а также на специальные анализы. Раньше определяли антитела к глиадину (глиадины - гликопротеины пшеницы, компонент глютена). Однако сегодня этот анализ считается не очень точным: они могут появляться при воспалении кишечника, вызванном разными причинами.

- Какие же анализы делают сегодня?

- Определяют антитела к тканевой трансглютаминазе - иммуноглобулины IgA и IgG. Первые отвечают за острую фазу болезни, вторые - за хроническую. Но сначала нужно смотреть общий уровень иммуноглобулинов А, потому что, если это ребенок, у него может быть общий иммунодефицит - физиологический (связанный с возрастом) или врожденный. Тогда анализ на специфические иммуноглобулины будет ложноотрицательным. Что касается титров антител, лаборатории имеют свои референтные значения: каждая набирает базу, чтобы результат был точнее, они работают с разными наборами, поэтому единых показателей нормы и превышения нет.

Также есть более специфичные обследования: антитела к эндомизию (это слизистая, выстилающая кишечную стенку). При целиакии глютен попадает внутрь слизистой, вызывая реакцию иммунной системы, которая начинает разрушать ворсинки кишечной стенки, уменьшая площадь всасывания. Если есть антитела к эндомизию, это уже довольно точный показатель, так же как антитела к деамидированному пептиду (это продукт расщепления глютена). Все это определяется иммуноферментным методом.

Почему иммунная система начинает таким образом реагировать на глютен, сказать сложно. Возможно, это связано с тем, что в современной пшенице его больше, чем в сортах, что выращивались тысячелетиями, изменилось его качество, а в процессе приготовления его добавляют еще больше, чтобы ускорить процесс брожения…

- Допустим, у человека обнаружились антитела. Что дальше?

- Назначается ФГС с биопсией двенадцатиперстной кишки: картина заболевания - уплощение слизистой - известна, врач смотрит в микроскоп и устанавливает, есть данные за целиакию или нет. Это считается золотым стандартом ее диагностики. Однако не все родители соглашаются на такое болезненное для ребенка обследование. Тогда можно пойти другим путем: сначала определить генетическую предрасположенность. Путем генетического типирования определяются аллели гистосовместимости (то есть совместимости тканей). Если у человека присутствуют аллели (пары) гистосовместимости DQ2 и DQ8 - значит, у него есть склонность к целиакии, риск ее развития достаточно высок, и делать биопсию двенадцатиперстной кишки все-таки нужно. А если нет - риск низкий и скорее всего это не болезнь, а просто была большая глютеновая нагрузка и проявилась аллергия, со временем она пройдет.

- А если генетическая склонность выявлена, а клинических проявлений нет?

- Значит, человек просто носитель этой особенности, у него чуть выше предрасположенность к целиакии. Нет клиники, нет иммунной воспалительной реакции - нет болезни.

- Но если она все-таки выявлена, безглютеновая диета действительно становится необходимостью…

- Да. Строгая пожизненная диета. Также наряду с целиакией нередко встречается и лактазная недостаточность - это значит, что организм «разучился» переваривать молоко. При этом можно есть кисломолочные продукты. Сегодня для взрослых это считается скорее нормой, чем патологией. У детей к такому состоянию может привести перенесенная ротавирусная инфекция.

Но когда есть точные анализы (и на переносимость лактозы тоже), не нужно заниматься самодиагностикой и самолечением! И уже тем более садиться на диету из-за настоятельных рекомендаций знакомых или интернета. При безглютеновой диете из рациона исключаются пшеница, рожь, ячмень, овес. Это снижает как разнообразие питания, так и количество потребляемой клетчатки и минералов, которые содержатся в зерновых продуктах. А ведь, например, цельнозерновые продукты полезны и важны для здоровья всего организма: они надолго утоляют голод, поддерживают здоровье микробиоты, улучшают работу пищеварения и снижают риск возникновения хронических заболеваний. К тому же глютен придает тесту эластичность, выпечке - пышность, а чтобы сделать красивую и вкусную выпечку без него, производителям приходится добавлять больше сахара и загустителей. Также безглютеновые продукты часто содержат меньше фолиевой кислоты и железа.

- Зато они очень выгодны производителям. 2 килограмма пшеничной муки стоят около 130 рублей, а 400 граммов амарантовой, из которой пекут хлеб противники глютена, - 393 руб. Неудивительно, что в сети – и не только – полно адептов безглютенового образа жизни! По их словам, это излечивает чуть ли не все болезни, включая аутоиммунные. А употребление хлеба приводит к «синдрому дырявого кишечника».

- Медицина не знает такого понятия. Если стенки кишечника становятся проницаемыми - в результате инфекционного, ревматологического заболевания, бывают и другие причины - то это называется «выпотной перитонит». Любой перитонит - это острое, угрожающее жизни состояние, требующее немедленной госпитализации.

Вообще ограничение, отказ от того или иного продукта должен быть оправдан (и в этом случае к нему нелегко привыкнуть), это большая нагрузка в том числе для нервной системы, постоянный стресс в конце концов, который ни к чему хорошему не ведет. Например, все это может привести к тому, что ребенок, став взрослым, вообще не захочет и не сможет ограничивать себя в любой еде, не сможет следовать принципам здорового питания. Что действительно повлечет за собой проблемы со здоровьем.

Екатерина КЛИМОВИЧ.