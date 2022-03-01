Ищем подешевле!

– На примере бананов только могу сказать – на прошлой неделе килограмм брал за 79 рублей, а сейчас – за 99. Скоро обойдутся в стоимость билета в Африку, – сетует на кассе мужчина лет 30-и. – За яблоками зайду в «Пятерочку», там такие же красные стоят 109 рублей, вместо 129 здесь. Казалось бы, мелочь, но из них складывается экономия порой до ста рублей в день.

У Айрата трое детей, каждый день, возвращаясь с работы, он заходит в продуктовый. У него необычный подход к покупкам: в один день покупает фрукты, в другой – молочку, в третий – хлебобулочные, и так далее. По супермаркетам ходить не любит, в продуктовых у дома скидку найти проще. Трудится в пункте выдачи доставки DHL, зарплата в месяц 40-45 тысяч рублей. Жена с маленьким ребенком сидит дома, различные пособия на детей составляет в общей сложности 14 тысяч рублей. Ипотека – 18 тысяч, квартплата 8. На питание ежедневно выделяет 700 рублей, +(–) 50. Отдельной строкой идут расходы на младшего сына – около 5000 в месяц. В конце месяца бюджет выходит на ноль, а для того, чтобы купить одежду, обувь, им необходимо или снизить расходы на питание, или надкопить. Раньше в выходные дни Айрат мог выйти поработать на такси, но месяц назад попал в аварию. Ремонт насчитали в 50тысяч, сейчас ждут начислений со страховой компании, чтобы заехать в сервис.

Семья Айрата – скорее среднестатистическая, нежели исключение. Большинство живут также, а у кого-то доходов еще меньше и рост цен даже на 5-7 рублей остро ощущается в кошельке.

– Не успела опомниться с январского повышения цен, так они еще поднялись. На стандартный набор молочки уходит пятьсот рублей. Заметно ощущается повышение стоимости сметаны и кефира – 99 за 400 грамм вместо 69 и 80 вместо 50. Если раньше творог можно было найти по акции на 120-130 рублей хотя бы в одном из ближайших магазинов, то сейчас везде 150 – скидки убрали. Купила брикетный, , но дети не хотят его есть, просят привычный. Решили, что будем брать не каждый день, а два раза в неделю, – говорит уфимка Элина.

На днях прочитала у знакомой в соцсетях: «У моей апакай (старшая сестра) в деревне 30 бычков, 10 коров и столько же телок. Птицы в общей сложности числятся сотнями. 30 соток картошки, моркови, лука, а также плодовых… Апакай, я тебя и раньше любила, сейчас буду еще больше!»

Сказано с шуткой, но все-таки доля правды в этом есть – сельхозпродукты дорожают так, будто не на соседних полях растут. Вчера заказывала недельный набор овощей, состоящий из картофеля, лука, моркови, капусты, огурцов и помидоров, обошлись почти в тысячу рублей. На ярмарке, что была в прошлое воскресенье, можно было купить говядину за 380 руб/кг, свинину – 300, курицу суповую – 300, гусь – 450. Дороже всего стоила индейка – 500. На семью из трех человек необходимо выделить около 2000 рублей в месяц на мясо, не считая полуфабрикатов, покупаемых отдельно.

– Дорожает корм, содержание животных. 30 гектаров земли в аренде, с первого апреля повышается оплата. 4 единицы техники, ГСМ обходятся в отдельную «копеечку». Сельское производство, если не крупное предприятие, а мелкое ЛПХ, становится невыгодным. В этом году планировал зарегистрироваться как ИП, для участия в получении субсидии и увеличения голов скота, но сейчас неизвестно, как все сложится, – рассказывает владелец личного подсобного хозяйства на 50 голов КРС Ильдар Калимуллин.

Икея до икоты

Третье марта в истории «Меги» можно назвать самым ажиотажным. Это был последний рабочий день «Икеи» и очередь протянулась до входной двери. Многие, разворачиваясь, уходили, а более «удачливые» стояли у выхода в недоумении – зачем купили третий набор посуды «Линдхемм» и десять пластиковых контейнеров.

– Поддалась панике. Коллега сообщила, что «Икеа» закрывается, отпросились с работы и поехали. Потратила почти 70 тысяч на разную мелочь, а ведь ничего не планировала покупать… Куда теперь все это? – сетует Наталья Иванова.

А ее сын Илья огорчился тому, что теперь не сможет по выходным приезжать в кафе пообедать любимыми фрикадельками.

В соцсетях прошел слух и о том, что закрываются магазины «Леруа Мерлен», «Декатлон», рестораны быстрого питания «Макдональдс».

– Работаем в штатном режиме. Правда, цены «скачут» каждый день. Например, чизбургер, который две недели назад стоил 159 рублей, вначале стал 169, а сегодня – 189, – говорила кассир одного из ресторанов Динара Лутфуллина накануне выходных.

Но в последний день новостные ленты разорвала новость о том, что всем любимый «Мак» приостанавливает свою деятельность, при этом, продолжая платить заработную плату сотрудникам.

– Офис продолжит работать в прежнем режиме. Компания планирует поддерживать сотрудников и продолжит выплачивать заработную плату, а также обязуется выполнять взятые на себя обязательства перед поставщиками и партнерами, – говорит старший менеджер компании по связям с общественностью Наталия Меркушова.

Но, как признаются работники, даже если будут выплачивать, это совсем другие деньги. Не будет бонусов за «смайлики», быстрое обслуживание. А это, практически вдвое меньше того, что зарабатывали. Как итог, сотрудники будут вынуждены искать другую работу.

На горячей линии строительного гипермаркета опровергли информацию о закрытии, но предупредили, что товары нового завоза будут по другим ценам, а ранее закупленный практически весь распродан за два дня. Я зашла на сайт магазина для оформления доставки шпаклевки и другого крупногабаритного товара. Если месяц назад аналогичный заказ мне доставили бесплатно при покупке от тысячи рублей, то в этот раз необходимо было набрать корзину более чем на 30000. Пришлось отложить заказ, правда, не знаю, в какую сумму обойдется следующая покупка. Друзья, которые в последний выходной поехали в «Леруа» на улице Энтузиастов, тоже вернулись ни с чем – не было возможности даже заехать на уличную парковку, не говоря уж о подземной!

Оба спортивных супермаркета «Декатлон» также работают как обычно. В администрации магазина на Рубежной говорят, что ажиотажа не наблюдается, но выручка выросла в разы.

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru

Фото автора.