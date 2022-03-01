«Горячая точка» ремонта

...На перекрестке улиц Пушкина и Ленина шумно. Десятки машин, тесня друг друга, пронзают воздух резкими сигналами. Но громче всего ревут движки и отбойные молотки бригады дорожников Службы по благоустройству Кировского района. Колонна оранжевой техники напоминает остров в автомобильном море. Скорость движения здесь ограничена до 40 км.

— Оранжевый конус видите? За ним можете чувствовать себя спокойно. Мы-то уже привыкли работать в такой обстановке, — улыбается рабочий, назвавшийся чуть позже Ансафом.

В его руках – газовая горелка, с острия слетают языки пламени. Подкрутив рычажок, мужчина обдает огнем края и дно асфальтовой ямы. В глаза бросается ее ровный прямоугольный контур. Так выбоину подготовили к заливке: потрескавшиеся края сняли пилой и отбойником. Теперь нужно еще и обжечь, чтобы выгнать воду.

— На улице минусовая температура, если яму не высушим, то лед может разорвать заплатку. Хотя литой асфальт, который мы применяем, разработан специально для таких условий, — рассказывает директор Службы по благоустройству Кировского района Рустем Самигуллин.

Полторы тонны этого состава кипит в емкости специального рециклера. Температура внутри него достигает 180 градусов. Но вот поверхность готова. Рабочие открывают кран, черные пузырящиеся струи вырываются наружу. Только сейчас замечаем естественный дорожный уклон: тягучая масса скапливается вправо. Но мастера, умело орудую лопатами, разравнивают ее. Уже через 30 минут расплав превратится в дорожный камень. Прослужить такая заплатка может до трех лет.

Черная блестящая масса легко поддается движениям лопаты. Это для летних дорожных работ нужны катки и укладчики. Немудрено: асфальт с щебенкой и гудроном - тяжелый, его нужно как следует тромбовать. Состав, применяемый ранней весной, отличается: в нем гораздо больше битума, потому он жидкий.

— Ямочным ремонтом занимаемся вторую неделю. За каждым из мастеров закреплен определенный участок дорог, их состояние ежедневно мониторится. Сейчас межсезонье, резкая смена тепла и холода, отсюда – новые ямы. Оценив ситуацию, принимаем решение о сроках ремонта, — продолжает Рустем Самигуллин.

По его словам, работа ведется круглосуточно. Например, ночью техника и люди трудились на улице Кавказской. С одной стороны, это позволяет ускорить темпы. С другой – не создавать лишних помех дорожному движению. Особенно остро важность этого видна в час пик. Перекресток улиц Ленина и Пушкина и так довольно оживлен, а тут еще – частичное ограничение проезда. Специально для этого дорожники пригнали сюда дополнительный «КамАЗ».

— Это необходимые меры, иначе ремонт не возможен. К сожалению, не все горожане относятся с пониманием, — говорят дорожники.

Интересное наблюдение: спокойнее всего на пробку реагируют водители грузовиков и автобусов. Хотя им передвигаться в тесном пространстве трудней всего. Гораздо более нетерпимы шоферы легковых иномарок: они-то и давят то и дело на сигналы.

На это мастера стараются не отвлекаться: есть план, его нужно успеть выполнить. Только за сегодняшний день они должны уложить не менее трех тонн литого асфальта. Всего же с начала весны асфальтоукладчики Кировского района столицы обновили несколько сотен метров полотна.

По словам дорожников, у каждой уфимской дороги есть свои черты. Например, здесь в глаза бросается, что на правой стороне в сторону Гостинки колдобин больше.

Отчасти это объясняется тем, что улица открыта для проезда тяжелых грузовиков. Только за полчаса их проехало четыре. Водитель груженного песком «Мана» даже притормозил, пожелав мастерам быстрее справиться с работой.

— Обычно дорогу строят так, что самая высокая точка - это ось по ее середине. Благодаря этому на асфальте не задерживаются осадки. Но тут есть естественный уклон грунта вправо. Либо его учли, либо случилось проседание - этого сказать мы не можем. Видимо, из-за него износ полотна усиливается, — поделились мастера.

Однако левую сторону трассы целой тоже не назовешь. Ям здесь нет, но есть неглубокие трещины. Приглядевшись, можно понять: расстояние между ними примерно соответствует расстоянию между задними и передними колесами автобусов. Что ни говори, а совокупное давление от шин - колоссальное.

— Здесь состояние дороги пока приемлемое. Вообще, на этапе укладки асальтобетон проверяют на прочность в дорожной лаборатории. Один из тестов - на устойчивость к истиранию, на специальном станке. Согласно нормативу, камень должен выдержать не менее 20 тысяч проездов без сильной деформации, — резюмируют асфальтоукладчики.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.