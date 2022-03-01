Чем кормить отличника?

Завтрак на бегу, перекусы фастфудом и отказ от полноценного обеда… К сожалению, многие школьники питаются именно так. Диетологи предупреждают: это не приемлемо для растущего организма. Вместе с едой ребенок получает энергию, которая запускает многие процессы – интеллектуальные в том числе.

- Перед школой готовлю сыну овсянку или глазунью, Аскар любит выпить какао или чай с молоком. В школе обязательно ест обед, а на перекус – банан или яблоко. Сейчас у шестиклассников бывает по семь уроков в день, без полноценного горячего питания сложно выдержать напряженный ритм, - считает мама Эльвира Валеева.

Качество питания в общеобразовательных учреждениях – на особом контроле. Все школы района заключили договора с Центром диетического питания. В столовых введены единый стандарт посуды, форма персонала, единое меню.

- С 21 февраля проверили центры образования №26 и 95, лицей №96, школы 110, 117, 108, 100. Специалисты выезжали без предупреждения, мониторили различные аспекты и отметили: питание подаётся горячим, все продукты поступают со свидетельством о госрегистрации, ежедневно работает бракеражная комиссия, все процессы контролируются, - пояснила главный специалист отдела образования Советского района Лариса Улямаева.

Во время рейдов эксперты в первую очередь проверили качество блюд, соблюдение санитарных норм, сроков годности, условия хранения пищевых продуктов, имеются ли суточные пробы, наличие меню в обеденном зале, а также проконтролировали товарное соседство, сертификаты соответствия и удостоверения качества.

- Меню разнообразное, вот сегодня, можете посмотреть, у нас плов щи, гуляш с макаронами, фрукты дают раз в неделю, каждый год меню постоянно улучшается, - рассказывают повара.

Это отмечают и сами школьники. Они с нетерпением ждут перемены, чтобы подкрепиться не только вкусной, но и полезной пищей.

Иван ЗАРОКОВ.