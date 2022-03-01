«Гордимся!» - ликовали уфимцы

На площади перед «Уфа-Ареной» состоялась торжественная встреча башкирских спортсменов-участников Олимпиады, куда они прибыли на 2-этажном экскурсионном автобусе из Белого дома, где прошла сердечная встреча с главой региона Радием Хабировым.

Поздравить спортсменов, вернувшихся из Пекина, пришли как обычные горожане, так и официальные лица. Сами участники сборной прибыли к месту на красочном двухэтажном автобусе. Шорттрекист Семен Елистратов, скелетонист Александр Третьяков и другие тренеры и спортсмены не только принимали поздравления, но и раздали символические подарки.

— Пришла сюда, потому что горжусь нашими ребятами. Я сама отдала в хоккейный клуб двух сыновей. Как юным спортсменам им не должно быть стыдно за свою страну! — рассказала уфимка Салия Ганеева.

Оба ее юниора тоже были здесь. Надев бело-зеленую форму, ребята играли в «гигантский хоккей». На настоящую игру это было похоже мало: вместо шайбы - мяч, вместо льда - снег. Да и мягкую клюшку длиной в три метра игроки держали вместе.

— Думаю, что нам это нужно больше, чем самим спортсменам. Они уже все что нужно доказали. Другое дело, что молодежь сегодня увидит своих кумиров и вдохновится их примером, — поделился уфимец Дмитрий Горюхин.

Ход его мыслей понятен: будучи учителем физкультуры, с собой он привел школьников. Мальчишки и девчонки пришли на встречу с радостью. Кто-то занимается лыжами, кто-то играет в футбол.

Путь с улицы до «Уфа-Арены» у олимпийцев занял более получаса. Отвечая на вопросы, они фотографировались со всеми желающими. В этот день им предстояло еще выйти на лед. Но не для соревнований, а для общения с юными воспитанниками «Салавата Юлаева».

Одним из героев Олимпиады -2022 стал биатлонист Эдуард Латыпов: на родину он привез три бронзовых медали.

— После первого успеха была радость, что смог завоевать награду для страны и своей семьи. На соревнованиях такого уровня легко не бывает, но очень сильно воодушевляла поддержка болельщиков. Она чувствовалась, несмотря на расстояние. Люди присылали видеоролики, писали в социальных сетях. Между гонками мы даже пообщались с главой республики Радием Хабировым. Конечно, все это помогало преодолевать трудности. Сейчас Олимпиада позади, но расслабляться не время. Сезон еще не окончен. При этом нужно восстановиться после пиковых нагрузок, ведь работать пришлось на максимум. В числе прочего буду проводить больше времени с семьей, близкими, — поделился Эдуард.

Также он отметил, что очень вдохновила теплая встреча болельщиков в Уфе. С ним согласился и шорттрекист Семен Елистратов, для которого это была уже не первая Олимпиада:

— У нас сформировался коллектив единомышленников. Это не только тренер Андрей Максимов и специалисты сборной, но и семья, родственники. В этом секрет спортивных успехов. Сейчас я готовлюсь к чемпионату мира, последние дни прошли в тренировочном режиме. Конечно, еще не известно, состоится он или нет, но тем не менее. В планах - уделять больше времени жене и сыну. радоваться жизни. Не секрет, что это всегда наполняет и мотивирует!

На льду малой арены их ждала фотосессия с юными хоккеистами. После нее участники и призеры зимних Игр-2022 вручили мальчишкам символические медали. Так спортсмены, зарекомендовавшие себя на мировом уровне, поделились вдохновением со своей будущей сменой.

— Мне медаль вручил сам Семен Елистратов! А потом мы сфотографировались! И фото, и награду я сохраню, как талисман! — поделился эмоциями один из «бело-зеленых».

А потом самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин поразил собравшихся своей силищей, протащив многотонный автобус со спортсменами на канате и вызвав шквал оваций.

— Большое спасибо, что поддерживаете меня и других наших спортсменов! — сказал Эльбрус по завершению выступления.

Чествование продолжилось в мэрии, где исполняющий обязанности главы администрации Уфы Ратмир Мавлиев встретился с призерами Игр и их наставниками.

Слова благодарности мэр выразил не только спортсменам, но и их тренерам: Рустему Фаизову, Андрею Максимову, Евгению Мельчакову.

— Сам занимаюсь спортом, потому понимаю, как было непросто выступать на Олимпиаде, — отметил Ратмир Мавлиев.

В свою очередь спортсмены рассказали о своих впечатлениях от Пекина. Говорили об организации питания и проживания участников, антиковидных мерах. Отдельно коснулись темы развития спорта в Уфе. Так, Семен Елистратов рассказал, что лед в центре шорттрека никогда не пустует, а количество желающих кататься мальчишек и девчонок стабильно растет.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.