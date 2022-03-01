Честно выполняя долг

Жизнь ветерана органов внутренних дел Альберта Саубановича Макулова полна героических моментов и вообще достойна, чтобы изложить ее в книге. Долгие годы он стоял на страже правопорядка Уфы. На пенсию ушел с поста начальника службы участковых инспекторов и сейчас, в свои 84, ведет активную ветеранскую деятельность. Всю жизнь с ним рядом его верная подруга Фания. Она имела профессию медработника и всегда поддерживала супруга, мирясь с его командировками и возвращением за полночь.

Родился Альберт Саубанович в 1937-м в селе Бакалы, в семье педагогов. Отец прошел финскую войну и Великую Отечественную, защитник Сталинграда, мать - заслуженная учительница, труженик тыла. 8-летним подростком Альберт Саубанович встретил Победу, испытав на себе все тяготы военного времени.

Рос в деревне, привык к тяжелой деревенской работе, а еще – надеяться только на себя.

- В школе меня всегда избрали старостой группы; был крепким, спортивным. Когда мы всем классом работали колхозных полях, первым справлялся с заданием и отправлялся помогать отстающим. Зарабатывал по 350 трудодней, даже был отмечен знаком «Ударник колхозного труда». В нашей школе физвоспитание стояло на одном из первых мест: только что закончилась война, все понимали, что нужно растить сильных, хорошо подготовленных защитников родины. Помню, мы были обеспечены отлично: были и лыжи с ботинками, и коньки. Мне как самому спортивному давали покататься на коньках «сверхурочно». Ребята, видимо, захотели подшутить, вырубили в середине озера небольшую прорубь, присыпав ее снегом. Я разогнался и со всего маху угодил в нее, выбрался и мокрый прибежал домой. «Я знаю, кто это сделал!» - закричал в запальчивости и собирался расквитаться с обидчиком. Но мама остановила: в следующий раз будь аккуратнее, а они еще маленькие, вот увидишь, завтра пожалеют об этом! Это был урок на всю жизнь. Ребята на следующее утро прятали от меня глаза, а я даже словом не обмолвился. Но преступникам от меня пощады не было.

Уже потом, в должности заместителя начальника УГРО, Альберта Саубановича нередко привлекали для практического обучения курсантов в спецшколе. Как-то направили 12 белорусов, и он не побоялся взять их на раскрытие квартирной кражи. Кстати сказать, в это время действовала целая подростковая банда, совершившая более 40 квартирных краж.

- Они проникали через балконы снизу, - пояснил ветеран. – Мы сидели в засаде на верхнем этаже, часть осталась у двери, а воришки все равно, как в кино, поднимались осторожно в нужную квартиру. В итоге мы задержали троих.

Будучи заместителем начальника уголовного розыска районного УВД, он выезжал на все серьезные происшествия. Лично беседовал с потерпевшими, что помогало раскрыть преступления по горячим следам.

- В 76-м прокатилась волна ограблений женщин в вечернее время. Преступник дожидался жертву в подъезде и, как только она заходила в лифт, забегал за ней, нажимал кнопку «стоп» и вынимал нож. Приметы были известны, фоторобот распространили по всей Уфе, но преступления продолжались. Тогда я вместе с сотрудниками стал обходить школы и выступать перед школьниками: рассказывал о злоумышленнике, предупреждал, чтобы они не заходили в лифты. Особая примета – он совершал преступление в телогрейке и в военных валенках. И вот после беседы подходит ко мне одна девочка и говорит: «Хотите, я помогу вам раскрыть преступление?». Она не ошиблась: это был он. Мы его вычислили, установили, где он бывает, и произвели задержание в воскресный день. Я лично с ним беседовал, он написал явку с повинной.

А первое преступление, раскрытое Макуловым еще в должности оперуполномоченного дежурной части, также было ограбление. Обратилась учительница: прямо на улице у нее из рук вырвали сумку. Как, спрашивается, найти злоумышленника, ведь в то время не было камер видеонаблюдения? Однако он не отмахнулся и вечерами стал патрулировать вместе с потерпевшей улицы города. Поступила информация, что подобными преступлениями занимается раннее судимый Иванов. Приметы совпадали. Стало известно также, что после ограбления он отмечает «удачную вылазку» в ресторане «Башкортостан». И тут тоже случилось задержание, достойное экранизации.

- Вахтер, увидев меня с потерпевшей, попытался сбежать. В зале я сразу заметил за столиком четверых молодых людей, один из которых по приметам совпадал с преступником. Учительница, перехватив мой взгляд, кивнула. Я подошел к нему, представился и заявил, что, видимо, придется прервать трапезу. При выходе из ресторана он попытался сопротивляться, но я вовремя применил прием. Однако преступник не собирался сдаваться, и здесь подвернулся счастливый случай: на улице встретился мой бывший начальник. Я ему говорю: «Дорогой, выручай!». Он вызвал служебную машину, посадили преступника, тут же – на допрос. Он пытался юлить, не сознавался. Получили разрешение на обыск и поехали к нему домой вместе с коллегой. Злоумышленник проживал в частном доме, вел себя нагло, мол, все равно ничего не найдете. В самом деле никаких вещдоков мы не обнаружили. Смотрю, крышка в полу. Спрашиваю: «Это подпол? Там, наверное, спрятал?» Отвечает спокойно: «Ищите, начальник, а только нет там ничего!» Конечно, я не поверил. Открыл за кольцо крышку и только собирался спуститься, как грохот! Оборачиваюсь, а коллега держит за руки преступника, и топор рядом. Молодец, быстро среагировал коллега, а то кто знает, чем бы все обернулось. Ну, а в схроне я обнаружил 15 сумок с документами, в том числе и учительницы.

- С годами все чаще вспомиаешь прошлое: чем-то доволен, гордишься, что-то вызывает сожаление, разочарование, - говорит Альберт Саубанович. - Я всегда стремился добросовестно выполнять свой служебный и гражданский долг, не задумываясь о том, будет ли это кем-то отмечено. Я верю в будущее нашей полиции. Держу строй, продолжаю трудиться, учу молодежь быть настоящими гражданами своей страны.

Ирина ШИПУНОВА.

Резида АБДУЛЛИНА.

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Альберт Макулов награжден медалями трех степеней «За безупречную службу», медалью «100 лет образования Республики Башкортостан», он - лауреат премии МВД СССР, награжден орденом «За заслуги перед Российской Федерацией».