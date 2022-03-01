За чем очередь?

Уже первые весенние лучики обжигают лица горожан, но погода еще минусовая – самая что ни на есть ярмарочная: и продавцам не зябко, и товар хорошо сохранится.

– Главное требование для уличной торговли мясом – температура воздуха нуль и ниже, – сообщила главный специалист отдела координации торговли, общественного питания и бытовых услуг администрации Ленинского района Марина Лобанова.

Новая затонская площадка с навесом для торговли фермерскими продуктами находится на пересечении улиц Ахметова и Ирендык на месте снесенных домов. Расположение удобное: рядом остановка «Зареченский рынок», торговый центр, магазины.

– Приехали за хозяйственными товарами, попали на сельхозярмарку, теперь без свежего мяса домой не уедем, – говорят сошедшие с автобуса горожане.

Несмотря на то, что торговля началась в 10, приготовления ведутся с раннего утра. К приходу посетителей нужно успеть занять место, разложиться, пройти ветеринарно-санитарный контроль.

– Контрольные мероприятия начинаем с 6.00 и весь день держим руку на пульсе, чтобы продавцы с низкосортным товаром сюда не попадали, – поясняет ветеринарный врач городской ветеринарной станции Уфы Гульнара Хазимова. – В первую очередь нас интересует наличие справки, куда вносят информацию о прививках, уточняют, нет ли в районе карантина по заразным заболеваниям животных. Вся сопроводительная документация приходит по федеральной государственной информационной системе «Меркурий». С 1 июля 2018 года организации, имеющие дело с продукцией животного происхождения, подключены к ней. Если есть показания, проводим экспертизу и рядом с квадратным штампом предварительного осмотра, с которым поступает к нам туша, ставим овальное клеймо – заключение о том, что продукция доброкачественная.

Отменные куски конины и говядины на прилавке справа разложил Айдар Акулов из Буздякского района. Выращиванием крупного рогатого скота занимается его отец Азамат Акулов. Для селянина личное подсобное хозяйство – основной источник дохода.

– Подобные ярмарки очень нужны, это отличная возможность реализовать товар. Ежегодно для продажи папа откармливает 15-20 голов скота. С лошадями сложнее, их нужно пасти, на привязи не удержишь, а потому конина стоит дороже – 400-450, а говядина 450-300 рублей к концу рынка. Ноши коровы дают молоко. Мама всю деревню снабжает, дешевле, конечно, чем в магазине, – рассказывет Айдар.

– Ярмарки всегда оживленно проходят?

– Неделя на неделю не приходится. В некоторые разы к концу дня все раскупают, иногда остатки обратно увозить приходится.

– Пока мы беседуем, к соседней точке выстраивается очередь...

– На рынке зевакам не место, если не будешь зазывать клиентов – уйдешь домой без рубля в кармане.

– Торговаться есть смысл?

– Конечно. На ярмарке мы реализуем собственную продукцию и можем уступить.

– Пожалуйста, сочнее и с прослойками мяса, на засолку!

– Мне язык для заливного! – обращаются к продавцу за соседним прилавком покупатели.

Очередь за суповыми курами выстроилась к Риде Закировой из Чекмагушевского района.

– Домашний бройлер не сравнится с фабричным. Планирую к праздничному столу суп с лапшой приготовить. Туша 3 кг 800 граммов. На всех гостей хватит, – говорит Лилия Закировна.

Пчеловод с 42-летним стажем Сергей Кусей. Ремесло начал осваивать у тестя в 1978 году. Начал с малого, в настоящее время держит около 25 ульев, но бывало и больше. Привез липовый, цветочный, донниковый, гречишный мед, все из Давлекановского района.

Мед, рыбу, орехи, сухофрукты, молочную продукцию представили сельхозпроизводители Кушнаренковского, Буздякского, Уфимского, Чишминского, Илишевского и Чекмагушевского районов.

Согласно проведенного по постановлению № 515 Правительства РБ «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Республики Башкортостан и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них» конкурсным оператором ярмарки стал АНО «Водник». Заключительная в этом сезоне мясная пройдет 5 марта. «Но площадка пустовать не будет», – уверяют в администрации района. Весной и летом развернется торговля медом, сезонными товарами, также здесь смогут реализовать выращенную на своих участках продукцию жители.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото автора.