Солнце, улыбки и заряд бодрости

- Гляди, какие огромные олимпийские кольца! – восклицали участники фестиваля зимнего спорта «Һырғалаҡ-2022», подъезжая к площадке соревнований у деревни Локотки. Здесь собрались около 3000 человек, чтобы не только пробежать дистанции в рамках «Лыжни России-2022», но и попробовать силы в играх силачей.

- Традиционные зимние игры, на этот раз посвященные «Лыжне России» и Году культурного наследия народов России, проводим второй год. Мы подготовили насыщенную программу, в ней не только лыжные старты, но и соревнование «Батыр-фест», игра «Зарница» и много других активностей. Летом здесь также проходит спортивно-культурный фестиваль, - говорит глава администрации района Илвир Нурдавлятов. - Место выбрано не случайно: в Кировский входят 9 поселков, КФХ и совхоз. Нам хотелось, чтобы сельчане тоже могли участвовать в подобных мероприятиях, получали заряд бодрости и хорошего настроения.

Со словами напутствия к спортсменам обратились также вице-спикер Госсобрания-Курултая Башкортостана Рустем Ахмадинуров, депутаты городского Совета Ирина Николаева и Павел Васильев, а также глава Буздякского района Ильнур Игдиев.

Пробежаться на лыжах в солнечный день пришли не только школьники и студенты, но и сотрудники различных предприятий и организаций.

- У нас поддерживается здоровый образ жизни, поэтому сюда пришли и дворники, и слесаря, и бухгалтеры, -рассказывает помощник руководителя УЖХ района Светлана Батухтина. – Для коммунальных служб района организован свой забег и специальные призовые.

- Участвую в «Лыжне России» с 2018 года, а в этом решила со своими студентами приехать в Локотки, - говорит преподаватель информатики УКСИВТ, 63-летняя Ирина Гафарова. – Мне предстоит пробежать полтора километра, но несмотря на возраст, я к спорту привычная: зимой – лыжи, летом – велосипед. Имею два золотых значка ГТО, к физкультуре приобщаю и своих внуков.

Старт дан, сотни лыжников ринулись покорять трассу. У финиша их встречали болельщики.

- Обычно мы выигрываем такие соревнования, поэтому не сомневалась в победе своих учеников, - волнуется учитель физкультуры лицея №5 Руфина Неволина. – Детям здесь нравится, организация хорошая, за что спасибо администрации района.

В каждом олимпийском кольце, обозначенном снежным цветным бортиком, между тем проводились состязания силачей и детские конкурсы. Команды образовательных учреждений играли в военно-патриотическую игру «Зарница». Кроме того, на площадке шли концертные номера, работали полевая кухня и точки общепита. Украшением фестиваля стали соревнования силачей «Батыр-фест», где они метали тяжелые булавы и огромные бревна, стреляли из лука.

- Мы участвуем во всех спортивных соревнованиях, будь то лыжи или футбол, потому что понимаем: активный человек дольше живет, он более здоровый, - считает главрач Кардиоцентра Ирина Николаева. – Пропагандируем здоровый образ жизни, проводя такие акции как «Прогулки с кардиологом» во всех парках города, мероприятия, связанные со спортивными занятиями. Этой весной планируем возобновить их.

Зиля БАДРИЕВА