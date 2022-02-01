Литературные прогулки и не только

«Тихо, дети, не шумите! В библиотеке должна быть тишина» - еще лет десять назад такую просьбу можно было услышать в любом читальном зале. Но сегодня библиотеки изменились кардинально. Теперь это творческое пространство, где проводятся мастер-классы, собираются клубы по интересам, организуются встречи. Так, в Петербурге библиотека имени Гоголя уже давно стала культовым местом, куда мечтают попасть туристы и гости города. А что у нас в Уфе?

«Нам есть чем удивить читателя, - заверяет меня Наталья Прокофьева. На протяжении 30 лет она работает в детской библиотеке №17, что на улице Комсомольской, а с 2016 года руководит этим храмом книги.

- Родилась и выросла на улице 8 Марта, в раннем детстве родители записали в библиотеку на этой же улице, кстати, она работает до сих пор. Мои любимые авторы – Николай Носов, Виктор Драгунский, Виктор Голявкин, - рассказывает Наталья Леонидовна. - Тогда мне казалось, что люди, которые встречают нас в библиотеке, какие-то особенные – очень добрые и обладают невероятными знаниями. Там я и спросила: «Куда нужно пойти учиться, чтобы у вас работать?». И после окончания школы стала студенткой Уфимского библиотечного техникума, а практику проходила в детской библиотеке №17, куда я пришла на работу. Моим наставником стала заведующая Светлана Науфалевна Сабирова. Позже окончила Пермский институт культуры и искусств.

- Зачем люди ходят в библиотеку?

- Любовь к книге не заменить электронным ресурсом, и тактильные ощущения очень важны. Если говорить о молодежи, то сейчас в моде такой тренд, как публикация книжных подборок в соцсетях. Есть люди, которые просто любят читать, и совсем не обязательно, что это книжные блогеры, но им тоже приятно делиться впечатлениями о прочитанном – это можно анализировать даже по «Инстаграму».

Кроме того, к нам в библиотеку приходит очень много родителей с детьми. Они приводят их на экскурсию, чтобы показать, какие сейчас современные библиотеки, как классно провести здесь время – можно и почитать, и прийти на какое-то мероприятие, развлечься.

- Какие из последних прочитанных детских книг удивили вас?

- Хочется следить за современной литературой, детскими современными авторами. И меня по-хорошему очень впечатлила Виктория Ледерман. Она лауреат Крапивинской премии, «Книгуру» и премии «Алиса», учрежденной Киром Булычевым. Дебютировала в 2016 году с повестью «Календарь майя», которая сразу стала бестселлером. Я хоть и взрослая, книга увлекла меня невероятно. Недавно вышла экранизация повести, было бы здорово сравнить фильм и книгу. Очень хочется, чтобы таких талантливых детских писателей становилось больше. К сожалению, часто сталкиваюсь с тем, что художественная литература для детей и подростков примитивная (особенно у зарубежных авторов). Читающие дети вообще более сообразительные, они любят «думающие» книги.

Большей частью я читаю специализированную литературу (например, по грантовой деятельности) и книги по саморазвитию и психологии. Радуюсь, когда прочитанная вещь наводит на какие-то размышления.

- Как со временем меняются маленькие читатели?

- Я вас, может быть, разочарую. Но дети, несмотря на засилье гаджетов и Интернета, очень любят бумажные книги. Они еще не утратили способность удивляться, фантазировать и увлекаться. Да, этот интерес – очень хрупкая субстанция. Если его не поддержать, вовремя не показать этот удивительный мир, он погаснет. И сегодня мы, наоборот, подталкиваем ребят к книжным стеллажам, приветствуем, когда они берут томики, листают, изучают. Часто выбирают творения английской писательницы Холли Вебб. Это такой книжный сериал, у Холли легкий слог, симпатичные герои. Некоторые читатели по несколько раз перечитывают не только «Гарри Поттера», но и «Тома Сойера» и «Робинзона Крузо».

Конечно, пандемия внесла свои коррективы: не всех детей можем пустить в фонд, книги после читателя должны «полежать» в карантине. Но даже это не останавливает наших читателей, посетителей меньше не стало.

- Когда нужно приучать детей к книгам?

- Я считаю, что чем раньше ребенок начинает знакомство с книгами, тем лучше. В подростковом возрасте привить любовь к чтению будет очень сложно. Как только малыш научился сидеть, надо вместе рассматривать и читать сборники стихов для самых маленьких. Для детей самое главное - видеть пример родителей, проводящих время с книгой в руках. Малыши на подсознательном уровне впитывают: мама или папа не просто сидит в телефоне и планшете, а ЧИТАЕТ.

- Могут ли библиотеки со временем отказаться от бумажных книг?

- Думаю, что нет. Уже сейчас на нас возлагают очень много культурной составляющей. Сегодня библиотека – это своего рода информационно-культурный центр. До появления интернета главная ценность библиотек заключалась в том, что сюда приходили за информацией. Именно в библиотеке можно было узнать то, что сейчас каждый может «погуглить». Сегодня к нам приходят для общения и развития.

Один из наших проектов – музей «Уфа и уфимцы», он действует уже 21 год и собрал внушительную коллекцию артефактов, всего более 5000 экспонатов. Их приносили в дар библиотеке коренные горожане, читатели, наши коллеги. На экскурсии бывают школьники, ребята из детских садов.

Еще один социальный проект «Тайны литературной Уфы» — это двухчасовой пеший маршрут по улицам города, во время которого наш бессменный гид Андрей Янкин раскрывает малоизвестные исторические факты, связанные с литературными героями и знаменитыми деятелями культуры республики. Не все знают, что к нам приезжали Самуил Маршак, Сергей Михалков, Александр Фадеев. Проект получил грантовую поддержку Фонда культурных инициатив Президента РФ.

Альфия ИБРАГИМОВА.