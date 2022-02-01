На ногах – с 6 утра

Соцсети кипят возмущением: почему во дворах и проездах снежная каша, «такого никогда не было!». Действительно не было. Пятая волна коронавируса коснулась и работников сферы ЖКХ. Болеют и дворники.

Но, как говорится, есть и хорошие новости. Жители дома №88/1 по улице Ушакова выразили благодарность ЖЭУ №37 за уборку.

Мы выяснили, что данный участок находится в зоне ответственности Ануара Хасенова.

Мужчина трудится дворником всего четыре месяца. Он уроженец Янаульского района, работал в свое время в колхозе, потом подался за лучшей жизнью в Москву, а сейчас вернулся на родину.

- Здесь зарплату регулярно платят, - приводит он весомый аргумент на вопрос, почему устроился в ЖЭУ. – Конечно, нам с женой приходится много трудиться. В 6 утра мы уже на ногах. Снега этой зимой много, и это здорово: значит, и урожай будет хороший, это я вам как деревенский житель говорю.

У Ануара и его жены Елены Хасановой – 10 участков. Чтобы успеть все очистить от снега, порой не хватает и дня.

- После обеда мы тоже выходим, - рассказывает Ануар, – стараемся, чтобы жители были довольны. Мастер и начальник ЖЭУ проверяют все участки. А мы прежде всего очищаем входные группы, отмостки и тротуары. Приходится и лед долбить, чтобы жители не поскальзывались.

Так жителям дома 88/1 по Ушакова с дворниками явно повезло. В этом мы убедились, когда нам на почту пришли фото, снятые в режиме реального времени - в 6.30.

Саша БЕЛОВА.