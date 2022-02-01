Музыка как горы

Имя Загира Исмагилова стало культурным символом нашей республики. Его творчество – это мелодии, объединяющие поколения. Такие мысли в числе прочих пришли в голову на вечере памяти известного композитора, состоявшемся в Концертном зале «Башкортостан».

Творческое событие было посвящено 105-летию легенды башкирской народной музыки. Первой прозвучала поэма «Салават». Причем во всех смыслах: это была премьера. Как только зажглись софиты, режиссер КЗБ Дмитрий Крюков взял дело в свои руки.

Скрипки, виолончели, оркестровые барабаны - все это и не только создало удивительный мир эмоций и образов. Величие народа, поднявшегося на борьбу с угнетателями, трагедия обреченных, несломленный дух борца… Много чего угадывалось и открывалось в переливах и мелодиях.

Национальный симфонический оркестр РБ с первых минут задал торжественную и немного интригующую атмосферу. Это ощущение висело в воздухе: произведения классика исполняла молодежь. И ценителям было интересно, что называется, свежее прочтение.

Зрителей было много. Их можно было разделить на три условные категории. Первые, немногочисленные – музыканты, знатоки искусства, творческие люди. Больше всего пришли в этот вечер уфимцы людей среднего и старшего возрастов, выросшие на творчестве Исмагилова. Чтобы вновь насладиться знакомыми симфоническими партиями, ариями из известных спектаклей. Студенты училища и института искусств, их друзья проявили свой интерес к творчеству аксакала, желая погрузиться в атмосферу высокой музыки.

В основу поэмы о народном герое Салавате Юлаеве легли народные мотивы. Затем прозвучала «Праздничная увертюра». Но гвоздем первого отделения, без сомнения, стал «Фортепианный концерт в трех частях». Для создания соответствующей атмосферы ведущая даже попросила уфимцев не хлопать в перерывах между частями…

- Сегодня у меня душа поет! Давно не получал такого удовольствия. Это ведь не просто музыка. Это красиво, это – с глубоким смыслом, до самого сердца пробирает. Загира Исмагилова я слушал и уважал всю жизнь, но в основном в записи. Другое дело – зал, живой оркестр. Как будто побывал в другом мире! - поделился эмоциями учитель истории Дмитрий Офенин.

Педагог по образованию, музыку он чувствует душой. И сетует: раньше школьников на концерты водили целыми классами, была даже соответствующая разнарядка. Сейчас этого нет, и очень жаль. Кому передавать традиции?

С ним не совсем согласился дирижер Александр Алексеев. Он один из преемников творчества великого композитора.

- Говорить, что традиция народной музыки уходит в небытие, я не могу. Сегодня выступают талантливые молодые музыканты, певцы. И исполняют они то, что было заложено в основе - века назад. Музыка меняется, она не может быть статичной. Но ее суть, ее месседж при этом остаются неизменны, - отметил он.

Подтверждением его словам стала поэма «Журавли». Посвященная тематике Великой Отечественной войны, она и сегодня, что называется, зацепила.

В центре образной системы произведения оказалась скорбящая мать. Гармонично и плавно ее образ сплелся с матерью-землей, Родиной, на защиту которых массово поднимались и сыновья башкирского народа.

Адажио, написанное в соавторстве со Львом Степановым, получилось понятным и близким и для живущих в 21 веке. Логично, что ее продолжили кантата «Я – россиянин» и вокальная поэма «Бессмертие» на стихи Мустая Карима. Все, что звучало в тот вечер со сцены – как бы объединяло поколения, времена, живущие в них народы. Прежде всего башкирский и русский.

О том, как шла подготовка к концерту, рассказал директор Национального оркестра РБ Артур Назиуллин.

-Много времени заняла работа с партитурами. Собирали из разных источников, прочитывали заново, кое-что редактировали. Концерт получился уникальным, не побоюсь этого слова! Потому что каждый вложил усилие, талант, душу. Думаю, что этот вечер будут вспоминать и последующие поколения музыкантов, - поделился он.

А исполнивший «Арию Салавата» Идель Аралбаев назвал творчество Загира Исмагилова эталоном.

- Сегодняшний вечер действительно особенный. Но в каком-то смысле для меня все происходившее было естественным. Я как певец рос на этих произведениях, учился, осваивал мастерство. Особо порадовало, что присутствовало много молодежи. У нее есть интерес к культуре, музыке, ее умение чувствовать звук меня очень радует! – признался певец.

Иван БЕГМА.

Фото из личного архива Вячеслава СТРИЖЕВСКОГО.