На все четыре

14 февраля на южном въезде в Уфу перекрыли проезд по старому Бельскому мосту 1956 года постройки. Что понятно: он давно нуждался в ремонте из-за аварийного состояния. Автопоток теперь будет направлен на новый мост-вставку. Наш корреспондент отправился на место, чтоб увидеть все своими глазами.

— Что сказать, мост давно пора закрывать. Я живу здесь неподалеку, вижу, что с ним творится. Большегрузы колесами разбили не то что асфальт— бетон. Да так, что арматура торчит в некоторых местах. Пару лет назад мост, конечно ремонтировали. Но не капитально, а на короткое время. Теперь пора его обновить серьезно, — говорит местный житель Игорь Сенников.

С мужчиной мы встречаемся недалеко от «Училища искусств». Движение здесь затрудненное. Пользуясь заминкой, водитель выбегает к придорожному ларьку, за кофе. Наш редакционный автомобиль стоит рядом, в той же пробке.

— Понятно, что снова будем стоять, по пути на работу. Ну а что делать? Других вариантов нет. Надеюсь, что старый мост обновят и запустят быстро. Без проволочек, — замечает наш знакомый.

Он держит путь в Чесноковку, эта дорога единственная. Как и для десятков автомобилистов впереди и позади нас. Замечаю, что крупногабаритных машин в колонне нет, если не считать автобусы.

На удивление, стоим недолго, буквально пару минут. Затем начинается хоть медленное, но все же движение вниз, в сторону реки. На часах — около восьми утра. Экипаж дорожно-постовой службы замечаем еще издали. Автоинспекторы дежурят на трудном участке, помогая водителям ориентироваться.

В каком-то смысле суть перемены проста: две полосы на выезд теперь пущены по «новичку». Ширина проезда по вставке сузилась почти на половину. И это с учетом, что мост 1991 года тоже принял часть нагрузки. Таким образом, количество полос на обоих путепроводах увеличилось до 10, одна из них – реверсивная. В зависимости от нагрузки она будет работать в разные стороны. Тем не менее втиснуться в узкое пространство непросто. Более того, нужно еще правильно и вовремя перестроиться.

В принципе возможность подготовиться заранее у уфимцев была. За пару дней до закрытия здесь уже стояли специальные знаки. Однако приноровиться к изменениям успели не все. Вот и сейчас светло-зеленый «Фиат» пытается ехать по-старому. Автоледи за его рулем помогает сотрудник ГИБДД, жезлом указывающий правильный путь.

— Пока аварий не было. Надеюсь, и не будет. Сегодня день, конечно, напряженный. Но думаю, что дальше особых проблем не будет. С одной стороны, все привыкнут к новым правилам. С другой – кто-то найдет путь выезда и въезда, — рассказал дорожный полицейский, представившийся Романом.

И ему, и напарнику особо не до разговоров. Но зато нам разрешается попасть на старый мост. Пока реконструкция не началась, дата ее старта 1 марта. Но раннее перекрытие дороги необходимо. Прежде всего, для подъезда тяжелой ремонтной техники. Сейчас на мосту почти никого нет, если не считать двух инженеров предприятия-подрядчика.

— Мы предварительно делаем замеры, в том числе и по состоянию бетонных перекрытий. Исходя из этих данных в том числе будет ясно, как именно демонтировать изношенные элементы. Точнее, общее решение уже есть, оно заложено в проект. Мы лишь проясним нюансы, — рассказал технолог Роман Юрьин.

Изношенность конструкций сейчас оценивается на уровне 60%. Больше всего пострадали пролетные строения. Практически их заменят полностью. Спустившись вниз в районе первой опоры, понимаем почему: металл изъеден ржавчиной, кое-где видны разрывы швов.

По словам мастеров, ближе к русловым опорам ситуация еще хуже. А вот быки будут меняться не полностью. Точнее, сносить придется лишь первые и последние пары. Их удручающее состояние видно невооруженным взглядом. Но подтверждается и специалистами: старый бетон сыпется, особенно в период межсезонья.

— Коррозия все разрушает, а весна скоро. Днем солнышко растапливает снег, вода затекает в трещины. Ночью мороз превращает ее в лед, что приводит к разрыву, — прокомментировали инженеры.

Девять других опор будут частично разобраны. Новые элементы появятся в основном на верхних их частях. Гранитная облицовка оснований будет усилена. А в самые сердцевины монтажники зальют укрепляющий раствор. Все это осуществят рабочие «Уралмостостроя». Объем работы их ждет немалый, сопоставимый со строительством нового моста.

Завершить все работы по проекту намечено к 2025 году. Но еще до стартра подрядчик получил рекомендацию от мэрии Уфы сделать все к 450-летию города, то есть на год раньше. Теоретически это реально: часть процессов будет идти параллельно, остальные — в ускоренном темпе.

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Известно, что обновленный мост сохранит свою изюминку: металлическую арку. После ремонта срок его эксплуатации составит еще 50 лет. Длина пролетов и их ширина останутся прежними.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

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С 15 февраля закрывается съезд с улицы имени Города Галле на улицу Пархоменко. В ближайшие дни будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Возможны следующие альтернативные маршруты: через Затонское шоссе, Алексеевское шоссе (с разворотом на транспортной развязке в створе проспекта Дружбы Народов), через улицу Рихарда Зорге и вниз по улице Кировоградской.