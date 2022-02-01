Выдержать пятую волну

Суперзаразный штамм коронавирусной инфекции «омикрон» добрался до Уфы.

Сегодня нагрузка на поликлиники увеличилась в несколько раз, и медработникам приходится трудиться в авральном режиме. Чтобы понять, как нам пережить атаку «омикрона», что делать и как лечиться, мы поговорили с заведующей терапевтическим отделением №2 в первом поликлиническом подразделении больницы №5 Натальей Бережной.

- В связи с наплывом больных мы переформатировали свою работу: большинство врачей сегодня принимают пациентов в «красной зоне» и обслуживают вызовы на дому. В нашем отделении 13 участков, из них два врача ведут плановый прием в чистой зоне, все остальные – работают с коронавирусными больными. В среднем за день бывают 150 вызовов плюс около 400 человек приходят на прием в фильтр-бокс.

Пятая волна отличается массовостью, люди чаще всего переносят новый штамм относительно легко, но болеют семьями, коллективами, сказывается высокая заразность «Омикрона». Предыдущая волна характеризовалась более тяжелым течением, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями.

Но люди боятся ковида, а некоторые даже впадают в панику, и сегодня при любых легких признаках ОРВИ, как насморк, покашливание, однократный подъем температуры, спешат показаться врачу и сдать ПЦР. Большая часть людей при подтверждении коронавирусной инфекции стремится получить бесплатный набор лекарств. Но в него входят серьезные препараты, которые при легком течении болезни показаны не всем. Еще идет большой поток людей, которые хотят получить QR-код на «Госуслугах». Но здесь хочу пояснить заранее: из большого количества больных сделать это оперативно не всегда получается. Врачи заняты на приеме и вызовах, и просим жителей проявить некоторое терпение. Результат ПЦР можно принести в поликлинику и позже, когда спадет наплыв, и доктор внесет все данные в систему.

- Как лечиться, если коронавирус проходит легко?

- Сейчас у большинства пациентов температура держится не более нескольких дней и дальше сохраняются насморк, боль в горле и незначительный кашель. В данной ситуации - при температуре не выше, чем 38 градусов – рекомендуем парацетамол, противовирусные препараты и обильное питьё. Дальше симптоматическое лечение средствами от боли в горле и заложенности носа, как при обычном ОРВИ. Самое главное – обильное питьё. Лекарственные препараты должен назначать врач.

- Наталья Анатольевна, при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачам?

- Это нужно делать, если более трёх дней держится температура от 38,5 градусов, если она поднимается выше 39, если появилась одышка, боль в грудной клетке. Первым делом врачи спешат к людям старше 65 лет, с серьезными сопутствующими заболеваниями (органов дыхания, онкология, сахарный диабет, гипертония). Их состояние может стремительно ухудшаться. Но повторюсь, в эту волну госпитализации подлежит не так много больных.

К сожалению, из-за высокой контагиозности вируса часто заражаются сами медработники, несмотря на то, что они работают в средствах индивидуальной защиты. Поэтому ввели график, когда прием в «красной зоне» врач ведет не более 4 часов, дальше он отправляется по вызовам. На всю поликлинику выделили дополнительно три машины, что позволяет за смену осмотреть больше больных. Мое отделение обслуживает участок от улицы Запотоцкого до бульвара Ибрагимова, от 50-летия Октября до улицы Вокзальной и 6-й пристани.

Рекомендации по защите от «омикрона» все те же: социальное дистанцирование, ношение респираторов и масок, частое мытье и дезинфекция рук - все это снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим. Также для уменьшения количества вирусов в воздухе важно регулярно проветривать помещение. Советую отложить посещение многолюдных мест до стабилизации ситуации.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Корзинка:

С 31 января в республике все взрослые поликлиники работают с 7.30 до 22.00. ПЦР-анализы теперь можно сдать в поликлиниках до 19.30.

В эти дни возросла нагрузка и на консультантов Ситуационного антиковидного центра республики. Горячая линия по телефону: (347) 218-19-19 работает ежедневно с 8.00 до 20.00. В Ситуационном центре по поручению главы республики увеличили количество операторов. Здесь работает 97 операторов и медицинских экспертов, которые отвечают на вопросы жителей и консультируют по вопросам проведения ПЦР-тестов, лечения, получения медикаментов и дистанционного открытия листов временной нетрудоспособности.