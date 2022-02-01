Тот, кто все замечает

За прошедшие два года Гузель Салямову можно было встретить в колл-центре, пункте вакцинации в Конгресс-холле «Торатау». Она вместе с другими волонтерами развозила продукты пожилым людям. А в пятую волну пандемии проводит термометрию в поликлиниках.

На первый взгляд кажется, что основная деятельность Гузель Рухулбаяновны никак не связана с волонтерством. По образованию она дирижер-хоровик. С 2002 года - директор подросткового клуба «Радуга», куда пришла в свое время учить детей вокалу, а также уже 11 лет преподает в еврейской школе «Ор Авнер».

- Помогать людям – это так естественно, - считает Салямова. – Нельзя остаться равнодушным, когда видишь, что у человека беда.

Гузель всегда была активной. В школе занималась общественными делами: была командиром «звездочки» и пионерского отряда, председателем совета дружины. Ее организаторские способности оттуда – из советского прошлого.

Работая с подростками, она обратила внимание на пожилых людей, которым помощь более необходима. С бабушками стала заниматься каллиграфией, влияющей на мозговую деятельность, когнитивные способности человека. В проект, придуманный педагогом, также входили танцы, пение, рукоделие, ИЗО.

- Пандемия еще раз показала, как наши пенсионеры нуждаются во внимании, - рассказывает Гузель Рухулбаяновна. – Проблема одиночества стоит очень остро.

Поэтому работала в колл-центре, где с коллегами отвечала на многочисленные вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, развозила продукты маломобильным гражданам, помогала в пункте вакцинации в Конгресс-холле «Торатау» (волонтеры заполняли анкеты и направляли посетителей). Совсем недавняя ее инициатива – волонтерство в поликлиниках (заполняла документы, когда терапевты вели прием перед прививкой). Вот, пожалуй, неполный перечень ее добрых дел. Все это она воспринимает как закономерное продолжение того, что называется порывом души.

На вопрос «Как вы все успеваете?», Гузель неизменно отвечает: на добрые дела всегда можно найти время.

А между тем у нашей героини есть семья: 85-летняя мама, за которой уже нужен уход, муж и сын. Впрочем, Егор тоже идет по стопам мамы и недавно защитил социально важный проект «Мат не наш формат».

- Как отличить тех, кто занимается волонтерством по велению сердца, от тех, кто делает это ради получения дополнительных баллов?

- Очень просто. Такие обычно спрашивают: а что мне за это будет, ищут для себя выгоду даже в таком деле.

- Неудивительно, ведь нынче жизнь не простая, достаточно жёсткая, отсюда и юношеский прагматизм…

- Да, сегодня не просто. Я тружусь на двух работах, платим за ипотеку. Но воспитание не позволяет зацикливаться только на материальных благах. Человеческое в людях должно превалировать несмотря ни на что. Сегодня помогу я, а завтра кто-то поможет мне.

Хочу рассказать один только случай. Наш клуб расположен на первом этаже жилого дома. И поначалу с председателем МКД, женщиной строгой, радеющей за порядок, был конфликт. Ей не нравилось, что наши ребята примяли траву на газонах, шумели под окнами. А потом мы пригласили ее на чай, поговорили по душам. Словом, подружились. Вовремя сказанное слово, участие, внимание к пожилому человеку – этого бывает достаточно, чтобы наладить отношения. Поэтому к нам не только подростки приходят, но и пенсионеры. Помните, у Роберта Рождественского есть стихотворение «Человеку мало надо»? Там очень верно сказано о простых вещах, которых мы в обыденной жизни не замечаем. Так волонтер – это тот, кто замечает.

Светлана ЯНОВА.