Пятеро звездочек

За победу в конкурсе многодетных семей «Семейный калейдоскоп» боролись более 160 участников. Удача улыбнулась и нам: семья Андрющенко стала первой в номинации «Семейное творчество».

Конкурсанты должны представить видеоролик о семейном ремесле, творчестве или о реализации социально значимых проектов.



Пробовать себя на творческом поприще Ярославу и Зиле не впервой. По словам супругов, им помогают дети. В этот раз Андрющенко засняли уникальный видеоролик о своей семье: где прозвучала душевная песня под аккомпанемент фортепиано и скрипок. Обрамляли звукоряд пронзительные детские голоса.



Неподдельная искренность – залог успеха четы Андрющенко. Благодаря взаимной любви и поддержке, супруги успешно справляются с ролью многодетных родителей. Они воспитывают пятерых детей.



– Сначала муж защитил диссертацию по демографии, затем мы воплотили эту тему в жизнь – родили пятерых детей, создали большую семью, где улыбки, успехи каждого ребенка – самая большая награда для нас, – говорит счастливая мама.



Глава семьи Ярослав Владимирович работает аналитиком.

Старшему сыну Соломону 17 лет, он учится в 11 классе физико-математического лицея №93 г.Уфы. Победитель и призер всероссийских и межрегиональных олимпиад по математике.



Старается не отставать от своего брата четырнадцатилетний Елисей. Он окончил подготовительное отделение художественной школы, ныне учится в музыкальной школе. Его хобби – писать стихи и сочинять к ним музыку.



София поступила в 5-й класс физико-математического лицея №93. Кроме этого с удовольствием учится в музыкальной школе по классу фортепиано и в 1-ом классе Детской художественной школы.



Семилетняя Стефания пошла в этом году в 1-й класс. Как и все дети в семье, она уже обучается в музыкальной школе игре на скрипке и в художественной школе, посещает студию современного танца. Самой младшей в семье – Феодоре исполнилось 3 года.



Поздравляем победителей! Пусть ваш домашний очаг никогда не гаснет.

Иван ЗАРОКОВ.

КОРЗИНКА

«Семейный калейдоскоп» организован ассоциацией родителей и педагогов Башкортостана при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ, Минтруда и Минобрнауки республики.

