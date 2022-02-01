Мы в ответе за тех, кого приручили

В последнее время все более резонансной становится тема контроля за безнадзорными животными. Чаще горожан беспокоят бродячие собаки: они разгуливают во дворах, оккупируют детские и спортивные площадки.

На свору, обитающую на улицах Токарной, Тендерной, Слесарной, в социальных сетях посетовала Эллина Исанбаева.

Животные нападают на людей, среди них есть и чипированные, – сообщила она.

Информацию сотрудники администрации Ленинского района передали специализированной организации ООО «Актив», которая отловила на Слесарной 4 собаки.

По словам и.о. начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Гафура Клызбаева, контракты на отлов и содержание бродячих животных заключены с компаниями ООО «Актив» и ИП Михайлов Даниил Владимирович. Ежедневно на отработке заявок работают четыре бригады, охватывая в первую очередь территории, прилегающие к школам, детским садам и другим социальным учреждениям.

В соответствии с ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными» при поимке применяются гуманные способы, с помощью инъекций со снотворным. Затем четвероногих осматривают ветеринары, обрабатывают от паразитов, вакцинируют, стерилизуют или кастрируют. После этого возвращают в среду обитания со специальной биркой на ухе. Проявляющих агрессию оставляют на содержание в приюте.

Муниципальных учреждений для содержания бездомных животных по объективным причинам в Уфе пока нет, – сообщил во время стрима на ютуб-канале «Уфа ЖКХ» Гафур Раулевич. – Но сегодня проект приюта на 300 собак и 200 кошек разработан, он прошел государственную экспертизу и ждет финасирования.

Почему бродячие собаки чаще нападают на прохожих именно в зимнее время?

Когда начинается дачный сезон, как правило, люди массово выезжают за город, за ними мигрируют и собаки. Там их все лето подкармливают, а зимой в опустевших садовых товариществах питаться нечем, животные возвращаются обратно.

– Вопросы, связанные с безнадзорными животными, обсуждаются на различных площадках. Госдума планирует в течение февраля вместе с зоозащитниками и контрольно-надзорными органами выработать предложения, которые помогут решить проблему. Какие правки внесут в закон, чтобы снять напряжение в обществе?

ФЗ № 498 не совершенен, в частности, необходимо усилить ответственность владельцев за своих питомцев, поскольку большинство бродячих животных являются брошенными. Ответственность за тех, кого приручили, должна быть административная! Речь идет об обязательной идентификации и учете домашних животных. Благодаря чипированию хозяевам будет проще находить потерявшихся животных. Кроме того, упростится поиск владельцев собак, напавших на людей. Также можно будет установить и привлечь к административной ответственности владельцев, оставляющих питомцев на улице.

Корзина:

В 2021 году в Уфе отловили 5 623 бродячие собаки. Заявки на отлов безнадзорных животных ООО «Актив» принимает по телефону: 8-917-730-03-03. Также можно обратиться в администрацию района и диспетчерскую службу УКХиБ города по телефонам: 251-38-11 и 8 986 -964-13-22.

Анна БЕССОНОВА.