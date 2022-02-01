Играют настоящие мужчины

Юные игроки скрестили клюшки, чтобы выяснить кто из них самый проворный и сильный в хоккее. В районе стартовал турнир «Дворовая лига» на призы администрации Уфы и депутата городского Совета Павла Васильева.

- Гол!!! – звучало во дворе дома на улице Заки Валиди, 3.

Здесь выясняли отношения команды-победители Кировского и Ленинского районов Уфы. Юных хоккеистов перед матчем поприветствовал заместитель главы администрации района Рафкат Умаргалин. Он пожелал игрокам удачи и сделал первое вбрасывание шайбы в игру.

В соревнованиях приняли участие юноши младших возрастных категорий 10-12 лет. По итогам упорной борьбы победителем стала команда Ленинского района Уфы. Но судейской комиссией было принято решение, что в финал выходят обе команды.



Уже завтра на льду встретятся команды старших возрастных категорий, а финальные игры пройдут 19 и 20 февраля. Отметим, отборочные игры проходят во всех районах города.

Как отмечают эксперты, чтобы обрушить на башкирский хоккей настоящий звездопад Овечкиных и Малкиных, нужно этот вид спорта сделать по-настоящему народным, чтобы лучшая команда была в каждом районе каждого населенного пункта.

По словам организатора игр Павла Васильева, турнир проходит десятый год подряд и набирает все большую популярность. Радует, что уровень игры ребят растёт с каждым годом.

- Занимаюсь хоккеем 8 лет. С детства полюбил этот вид спорта. Игра была очень напряженная, команды сильные. Я рад, что моя команда одержала победу»,- поделился игрок сборной «Лидер» Амир Муллаяров, который стал автором победного буллита.

Зиля БАДРИЕВА.