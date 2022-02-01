Цель – поддержать одаренных

Детская музыкальная школа № 15 образована в 1975 году и с тех пор является неотъемлемой частью культурной жизни района. Сегодня здесь занимается 160 учеников, которые регулярно становятся лауреатами конкурсов разных уровней. А руководит ею Айнур Искандаров. В нашем интервью он рассказал, каких успехов достигли его воспитанники в прошлом году и о планах на этот.

- Айнур Ахметович, растет ли число желающих заниматься музыкой?

- По сравнению с прошлым учебным годом у нас стало на 10 учеников больше. Это связано прежде всего с открытием новых классов – кыл-кубыза и академического вокала. Задача первого - сохранение народных традиций, а появление второго – наш отклик на просьбы самих детей. Сейчас многие хотят заниматься вокалом, мечтают о большой сцене. Помимо этого подготовка ведется еще по восьми направлениям: фортепиано, скрипке, баяну, аккордеону, кураю, думбыре, домре и гитаре. Наша главная цель - выявить и поддержать одаренных детей и талантливую молодежь, повысить исполнительский уровень учащихся и развить музыкальные и педагогические традиции художественно-эстетического образования.

- А продолжают ли дети музыкальное образование в ссузах, вузах?

- В 2021-м мы выпустили 13 учеников, большинство из них традиционно занимались по классу «Фортепиано». Двое из них поступили в Уфимское училище искусств, решив связать жизнь с музыкальной карьерой.

- Ваши воспитанники часто выступают на районных и городских праздниках. Можно увидеть номера оркестра баянистов и аккордеонистов, хор учащихся, ансамбли скрипачей и кураистов. Выступают не только дети, но и педагоги…

- Да, среди преподавательского состава организовано пять дуэтов, которые активно принимают участие в конкурсах, концертах. В 2018 году образован новый творческий коллектив - фольклорный квартет «Унбиштар». Он представляет все жанровое многообразие башкирской музыки. Ансамбль сразу же стал активным участником всех школьных и районных мероприятий. Также он участвует в международных и всероссийских конкурсах, занимают призовые места и Гран-при.

- Один из главных показателей достижений школы – число участников и победителей в республиканских, всероссийских и международных конкурсах. Каких успехов добились юные музыканты?

- В прошлом году учащиеся и преподаватели приняли участие в 85 конкурсах и фестивалях. Одним из самых значимых, стало, пожалуй, мое выступление в дуэте с Эльзой Гималтдиновой на Трофей Мира им. Ричарда Гальяно (Франция), в котором завоевали 4 премии и звание дипломанта.

Хочу также отдельно отметить два Гран-при в VI Международном конкурсе-фестивале «Рождественские звезды» (г. Нур-Султан), первое и второе места у воспитанников в международном конкурсе Италии (Венеция), есть первые места в международных конкурсах Австрии и Китая и еще много побед и наград.

- В соцсетях можно найти ссылку на ваш ютуб-канал.

- Наша школа открыла его одной из первых в городе. Он доступен не только родителям и ученикам, но и всему миру. Можно посмотреть наши концерты в любое удобное время. Продолжаем развивать свой канал, в 2021 году набрали около 4000 просмотров.

- 2022-й объявлен Годом культурного наследия народов, так же 70-летний юбилей отмечает Калининский район. Какие у вас творческие планы?

- Планируется выступление на открытых площадках ко Дню Победы, Дню защиты детей, в парке «Первомайский» примем участие в широкой Масленице, Сабантуе. Конечно, с новым репертуаром.

Мария АПКАРИМОВА.