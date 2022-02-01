Когда держишь в руках историю

Школа №79 стала лауреатом Всероссийского конкурса школьных музеев в номинации «Лучшая следопытская работа».

Хотя официально открытие музея боевой славы состоялось в преддверии 65-летия со Дня Победы (6 мая 2010 года), работа по сбору материалов началась в 1986 году. Тогда учитель начальной военной подготовки Юрий Иосифович Альников привез осколки снарядов и мин, найденные под Сталинградом. В 2011 году музей пополнился ценным экспонатом – солдатским медальоном, найденным учеником школы Евгением Биктаировым на озере Барское в Кировском районе Ленинградской области. А в 2014-м пятерых старшеклассников наградили Общественной медалью за сохранение истории.

В создании музея большая роль принадлежит тогдашнему директору школы Рифкату Наскатовичу Сыртланову и учителю информатики, а ныне командиру уфимского поискового отряда «Обелиск» Елене Вязовцевой.

- В сборе экспонатов участвовали ребята, родители и учителя, - рассказывает директор музея, учитель истории Гульнара Рафаиловна Акбулатова. – Приносили вещи времен войны, награды дедов и прадедов, фотографии, воинские книжки. Но настоящая работа по сбору материалов началась, когда наши дети вместе с Еленой Александровной начали ездить в поисковые экспедиции в Ленинградскую область.

- Мы находили простреленные каски, гильзы, обоймы винтовок, - говорит Вязовцева, - но самое главное – ребята совершенно по-другому стали воспринимать события тех минувших дней. Родители рассказывали, что после экспедиций дети возвращались повзрослевшими. Эти две весенние недели переворачивали их представление о Великой Отечественной. Никакой учебник истории не способен так проникновенно рассказать, что такое война, как чудом сохранившаяся в медальоне записка родным, личные вещи. Когда ты держишь в руках историю, это помогает правильно расставить жизненные приоритеты.

Сегодня выпускница школы Анастасия Федотова живет в Москве, а в музее хранится ее работа «Участие 214-й стрелковой дивизии второго формирования в Сталинградской битве», которая заняла первое место в республике на конкурсе «Дорогами Отечества».

Последние два года школьники не выезжают в экспедиции из-за пандемии, но работа продолжается. Ребята ищут сведения о солдатах и офицерах в электронной базе Минобороны, национальном архиве военно-медицинских документов. Интернет многократно расширяет возможности поиска.

Продолжается и музейная деятельность. В школе разработаны экскурсии ко всем памятным датам. Их проводят и педагоги, и дети. Здесь хранятся и портреты солдат, с которыми каждый год ребята участвуют в шествии «Бессмертного полка». В музее проходят уроки мужества, демонстрируются фильмы о войне. Ребята собственными руками вышивают на платках памяти имена участников Великой Отечественной. Автор этого проекта - старший вожатый Виктория Родионова. А ребята начальной школы делают макеты памятников, орудий времен войны.

- Региональный этап проходил в форме презентаций, а на федеральном необходимо было смонтировать и отправить видеоролик о своей работе, - рассказала директор школы Зульфия Рамазанова. - В конкурсе участвовали 92 работы из 55 субъектов. Мы гордимся, что нашу деятельность по патриотическому воспитанию молодого поколения отметили высокой наградой. Когда пандемия закончится, работа продолжится, ребята снова отправятся в экспедиции.

Светлана ЯНОВА.

КОРЗИНКА

Вместе с дипломом школе был презентован призовой сертификат на сумму 200 000 рублей на дальнейшее развитие военно-патриотического музея «Обелиск». Деньги планируется потратить на покупку для него мультимедийного оборудования.