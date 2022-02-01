Республиканский клинический онкодиспансер продолжает оказание плановой медицинской помощи, несмотря на пандемию, сотрудники спокойно и уверенно исполняют свой профессиональный долг. И даже сейчас, когда наметился отток кадров в ряде медучреждений, не испытывает проблем кадрового дефицита.

- Мы принимаем на работу врачей, окончивших клиническую ординатуру и проработавших в городах и районах республики, поликлиниках, имеющих представление об организации и проблемах оказания онкологической помощи жителям республики. Кадровые проблемы есть в поликлиниках, районах. Несмотря на достаточное количество выпускаемых клинических ординаторов, молодые врачи не хотят ехать в отдаленные районы, работать в поликлиниках. Это проблема социальная, и решить ее может только грамотно выстроенная политика руководства нашей страны, - говорит

главный врач РКОД Адель Измайлов.

Каждый сотрудник – на вес золота, в основном из врачебных династий. Врач-онколог поликлиники №1 РКОД Ниль Ахметов в онкодиспансере начал подрабатывать санитаром еще будучи студентом-первокурсником Медуниверситета, так что работу знает. Улыбчивый и неисправимый оптимист. Вот уже 10 лет он ведет первичный прием. Попадаются пациенты с крайне запущенным заболеванием, которые, безусловно, очень нервничают, переживают. Даже больше это касается сопровождающих родственников. Поэтому ему нужно быть хорошим психологом, чтобы снивелировать ситуацию и вселить надежду. А удивительные истории случаются.- Обратился пациент 70 лет с неоперабельным раком поджелудочной железы. Настолько все было запущено, что ему назначили лишь симптоматическое лечение. Но мужчина не унывал, решил лечиться народным средством. Вначале приходил на прием с супругой, затем – один, улыбался, шутил. Что удивительно, лечение помогло. Это еще один доказанный факт, что никогда не надо сдаваться, - пояснил Ниль.Заведующая поликлиникой №1 РКОД Вероника Фролова окончила медучилище, мединститут, ординатуру, аспирантуру по теме «Рак и геологические формации в РБ», ее стаж – 25 лет. Она также считает, что онкологам нужно быть еще и хорошими психологами, найти контакт с больным, изначально настроенным негативно.

- Одни пациенты адекватно воспринимают свое заболевание и полны решимости побороть его, - говорит она. - Но есть такие, что приходят на прием в крайне подавленном состоянии и не видят во врачах союзников.

С заведующим торакоабдоминальным отделением РКОД Рустемом Абдеевым мы знакомы давно, еще когда он работал в отделении трансплантологии РКБ имени Куватова. Решил стать врачом, так как это сложно и интересно. С благодарностью вспоминает своих учителей – профессоров Мажита Ахметовича Нартайлакова и Махмута Галеевича Галеева, они обучили его основам хирургии и стали примером во всем.

- Помимо того, что ты должен высокопрофессионально выполнить свою работу, нам нужно снять тревогу пациента, мягко донести диагноз. У нас в отделении появился очень мнительный мужчина и далеко не оптимист. Стоило больших трудов убедить его в положительном исходе операции. Пришлось даже привести за руку пациента, который шел на поправку. В результате они оба одновременно выписались и теперь дружат семьями.

За последние годы и в хирургии, и в онкологии заметно изменились подходы к лечению, что требует быстрого реагирования и перестройки. Здесь осваивают новые методы, приобретается самое современное оборудование. Гипертермическая химиоперфузия до недавнего времени была недоступна, но с позапрошлого года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было закуплено оборудование, и теперь эта методика стала обычной для лечения пациентов, имеющих для этого показания. Новые линейные ускорители позволяют улучшить состояние пациентов.

Врачи РКОД на посту и в период пандемии. Учитывая инкубационный период, бывают случаи, когда в онкодиспансер поступает пациент, не имеющий никаких клинических признаков заболевания, тем не менее зараженный ковидом. Согласно маршрутизации его отправляют в ближайший ковидный госпиталь. Что же касается коллектива РКОД, сотрудники вакцинированы на 96 процентов. Максимальную пользу в профилактике возникновения вспышек инфекции в стационаре приносит соблюдение санитарно-противоэпидемического режима.

Все эти меры позволяют предотвратить вспышки коронавирусной инфекции.

- Мы всем рекомендуем пройти вакцинацию, потому что тот вред, который возникнет при заражении COVID-19, будет намного значительнее, чем возможные побочные реакции, - пояснил Адель Альбертович. - Что касается онкологических пациентов, отношение к прививке у них за последние полгода полностью поменялось. Мы вакцинируем всех, даже тех, кто проходит химиотерапию: между курсами при нормальном уровне лейкоцитов.

Ирина ШИПУНОВА.

КОРЗИНКА

В целях диагностики функционируют 3 магнитно-резонансных томографа, 4 компьютерных томографа, 2 аппарата ОФЭТ КТ, Отдел радиологии оснащен 5 линейными ускорителями, двумя аппаратами для выполнения высокодозной брахитерапии, 2 компьютерными томографами с широкими апертурами, которые позволяют провести планирование и реализацию современных методов лучевой терапии.