В поисках новых решений

Идеи успешных разработок исходят от детей, нужно лишь прислушиваться и суметь разглядеть их – считает абсолютный победитель районного конкурса «Учитель года столицы Башкортостана ‒ 2022», преподаватель английского языка гимназии №39 Вера Серавкина. Сейчас педагог представляет район на городском этапе.

С гимназией №39 ее связывает многое: сама выпускница этого учреждения. Позже взаимодействовала в составе родительского комитета: отсюда выпустился сын, сейчас учится дочь.

– Напрашивается банальный вопрос. Что привело вас в учительство?

– Путь в профессию был очень извилистый. После окончания в 1996 году факультета романо-германской филологии Башкирского государственного университета сразу родила сына. Первым местом работы после декрета был Институт геологии, куда устроилась переводчиком. В составе международных экспедиций объездила весь Южный Урал, благодаря чему навсегда полюбила родной край и природу. Изучила геологическую терминологию. После этого судьба привела на радио, телевидение. Занималась монтажом рекламных роликов и фильмов. Пробовала себя журналистом в газете «ТелеАнтенна». Мне не хотелось терять языковые навыки, поэтому все время искала себя и доросла до должности редактора. Затем в пресс-службе налоговой службы – до сотрудника второго ранга. Работала выпускающим редактором глянцевого журнала, в разных рекламных агентствах. На последнем месте – креативным директором, пока в 2008-м не случился кризис, который совпал с внутренним. Я понимала, что двигаюсь не в том направлении, в котором хотелось бы. Так вспомнила, что по образованию преподаватель и стала искать возможность реализации в этой профессии: сначала в частной школе, параллельно в детском

саду, где апробировала методику, о которой прочитала в книге издательства «Просвещение». Мне она показалась интересной и очень захотелось проверить эффективность: было любопытно, стоит ли приступать к изучению иностранного в раннем возрасте. На тот момент дочь была маленькой, занимаясь в том числе и с ней, себе и другим доказала, что надо. Дети, которых мы привлекли с трех лет, сейчас учатся в 10 классе и добиваются успехов на олимпиадах. Преподавание в детском саду было очень важным опытом, повлиявшим на мой профессиональный рост. Работала не только с малышами, но и вела частные курсы для взрослых, студентов. Теперь уверена, что эта деятельность мне подходит. Не знаю, как лучше выразиться на русском, но у англичан есть хорошее слово «rewarding», применимое к занятию, приносящему огромное удовлетворение. Работая учителем, каждый день убеждаюсь, что профессия сложная, требующая больших вложений, но в то же время она позволяет реализоваться. Все возможности для развития творческих людей в школе есть, нужно лишь прикладывать усилие.

–Практиковались, значит, на малышах, а сейчас какие классы берете?

– Сейчас только в старших, готовлю к ЕГЭ и международным экзаменам Cambridge, IELTS и другим. Когда только пришла на работу, меня назначили классным руководителем 9 класса. Это был незабываемый опыт. В настоящее время выпускаю уже восьмой по счету 11-й класс.

– Чем намерены удивить жюри?

– Методическая разработка, которую представляю на городском этапе, называется: «Проектная деятельность как способ развития личностных компетенций». Она состоит из тематических образовательных мероприятий, направленных на развитие языковой практики. Я стараюсь делать их разнообразными: например, проведенное последним в 2021 году, представляет из себя интерактивную ролевую игру «Глобальный экономический форум молодых лидеров» в формате ООН. В 2020-м выбрали тему «Мир во время пандемии», где каждый из участников, вышедших в финал, выступал с докладом на английском языке, представляя свое видение проблем, с которыми столкнулась та или иная страна. Выбирали Германию, Россию, Индию, Китай и рассказывали, как власти справляются со сложностями, появившимися в период разгара коронавируса в сфере образования, здравоохранения, решают возникающие юридические моменты, социальные вопросы, борются с безработицей. Я, как координатор, курировала оргкомитет, который был сформирован из 10-классников. В этом году мы добавили еще 2 направления. Ребята попробовали себя в роли журналистов, вели прямую трансляцию на площадке Instagram. Писали заметки, работали репортерами и фотокорреспондентами. Как куратор направления ЮНЕСКО в гимназии, я всегда стремлюсь предлагать на обсуждение самые важные вопросы времени, актуальные для всех. Полагаю, именно этим достигается развитие глобального мышления у школьников.

– Смогут ли ваши наработками воспользоваться коллеги?

– Думаю, что да. Начинала с малого: первые программы проводили в рамках группы, сейчас с участием всех параллельных классов. Разработка универсальная, которую могут использовать и другие педагоги. Я всегда готова помочь.

– Не планируете ли запустить стрим?

– Думали об этой возможности. Надеюсь, получится расширить географию. Тем более что у нашей школы есть опыт проведения образовательного фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество» с участием школьников всей страны.

– Как лучше мотивировать детей к изучению языков? Используете ли на уроках нетрадиционные методы?

– Очень рада, что попала в ту среду, где интерес к предмету поддерживается. В нашей гимназии очень сильная кафедра иностранных языков, я по-настоящему счастлива работать с единомышленниками, которые с радостью подключаются к воплощению моих «безумных» идей. Безграничная благодарность руководству гимназии, директору Айгуль Фаниловне Ганиевой, заместителю директор по НМР Тамаре Владиславовне Сутковой за поддержку и понимание важности развития этого направления.

А главной задачей преподавателя иностранных языков считаю формирование иноязычной коммуникативной компетенции (способность воспринимать устную и письменную речь). Высокий результат одними интересными фишками не достигается – необходим ежедневный кропотливый труд, без которого успеха ни на экзаменах, ни в жизни не достичь. А во внеурочной деятельности даю простор творчеству, и ребята с большим удовольствием вовлекаются. Люблю создавать разнообразные методики и внедрять лучшие разработки своих коллег. Последний мой проект – методика запоминания Lingvobus, но демонстрировать его на конкурсе «Учитель года» еще рановато, поскольку, считаю, представлять на суд жюри лучше протестированные идеи.

– Наверняка Вам уж есть чем гордиться? Встречаетесь ли со своими выпускниками??

– Безусловно! Многие мои бывшие ученики – студенты зарубежных вузов. Имеются и последователи. К примеру, выпускница Амина Яхина учится в БГУ на том же факультете, который окончила я. Практикует тьюторство. Есть в знаменитом университете Сорбонна в Париже. Знает 5 языков, выдержала высочайший конкурс (около 300 человек на место) и поступила в аспирантуру. Обучение на английским, французском и китайском. Третья работает в Сеуле, в международной корпорации Google. Очень радуют успехи нынешних учеников. Например, талантливейшая, невероятно яркая и уже сформировавшаяся личность – Диана Замалиева, она призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Еще одна наша «звездочка» –10-классница Руслана Абдульманова. Пишет на английском стихи, свободно владеет французским. Сейчас готовится к региональному этапу олимпиады.

Общение с ребятами доставляет мне огромное удовольствие. Восхищаюсь их кругозором, воспитанностью и невероятными талантами. Я считаю, что судьба благоволит мне, уготовив встречи с такими учениками, речь идет не только о группах с языковым уклоном, даже в непрофильных классах мы находим уникальные решения. Например, с 10-классниками химико-биологического класса искали ядовитые растения в пьесах Шекспира. Ребята презентовали проекты на английском языке. Это было очень увлекательно. С одной из групп в настоящее время создаем кулинарную книгу рецептов шотландской, английской и ирландской кухонь. Рецепты параллельно переводим на корейский и выкладываем на YouTube канал.

Идеи успешных разработок исходят от детей, нужно лишь прислушиваться и суметь разглядеть их, уважать интересы – и они оплатят тем же.

Мария НИКОЛАЕВА.