Задачи, которые сегодня стоят перед детьми, не всегда могут быть решены в школах. Поэтому дополнительному образованию уделяется особое внимание. Приходя на занятия, каждый ребенок может попробовать себя в разных направлениях и понять, что ему интересно, что станет делом его жизни. В Инорсе с 2005 года работает Центр творчества «Содружество», в котором созданы все условия для раскрытия творческого потенциала. Подробнее о нем нам рассказала его директор Альфия Курбанова.

- Альфия Рауфовна, кто сегодня трудится в вашем коллективе?

- Центр небольшой, у нас занимается 1863 ребенка, действует 23 творческих объединения, сформировано 124 группы. Занимаются с детьми 23 сотрудника, половина из которых имеет высшую категорию, работает много молодых специалистов. Трое педагогов имеют нагрудные знаки «Отличник образования РБ», а заведу.щая отделом Рида Давыдова является заслуженным работником образования республики.

- По каким направлениям проводятся занятия?

- На выбор предлагаются более 25 программ. Дети занимаются вокалом, танцами, гитарой, информатикой, биологией, скорочтением, шахматами и так далее. В этом учебном году открыли новые объединения, такие как ментальная арифметика, ораторское искусство и художественная роспись. За последние годы удалось значительно увеличить количество и расширить диапазон оказываемых платных услуг. Особым спросом пользуются объединения для дошкольников: «Школа будущего первоклассника», творчество, скорочтение, танцы.

Активно ведется работа по экологической направленности. Ежегодно принимаем участие в городском фестивале «Экология. Творчество. Дети». Создан экологический отряд «Здесь и сейчас», который принят в Зеленые пионеры. Проведены акции по посадке деревьев и очистке берега озера Теплое, сбору пластиковых крышек, макулатуры. В этом учебном году команда наших учащихся включена в реализацию городского социального грант-проекта «Стиль жизни - творчество». Он направлен на формирование у молодежи креативного стиля мышления в решении

жизненных задач через приобретение практического опыта реализации собственных социальных инициатив. Их защита пройдет в марте-апреле.

- Знаю, что вы реализуете социально-образовательный проект «В объективе Инорс!». Расскажите о нем подробнее.

- Его цель - создание условий для социализации детей, готовности к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору. Мы учим их воплощать свои намерения в совместной проектной деятельности, посвященной истории, развитию микрорайона. Любое мероприятие в нашем центре - всегда событие районного масштаба и настоящий праздник. Традиционно проводим празднование Нового года, Масленицы, Дня Победы, Дня защиты детей. К мероприятиям приобщаются и жители Инорса. С каждым годом количество заинтересованных людей увеличивается.

- Ваши воспитанники принимают активное участие в конкурсах…

- Дети участвуют, а мы совместно с районным отделом образования организуем «Краеведческую викторину», фотоконкурс «Уфа - вчера, сегодня, завтра», экологические акции «Зеленый нимб Уфы», «Сохраним мир птиц», соревнования среди школьников «Веселые старты», районный конкурс исследовательских работ «Родина моя», шахматные турниры среди школ Инорса и многое другое.

- Сейчас ухудшается эпидемиологическая ситуация, ужесточаются антиковидные меры. Как выстраивается работа?

- В условиях пандемии активно работаем в социальных сетях. На сегодняшний день страница ВКонтакте имеет 1724 подписчика, инстаграм- 732 подписчика, развиваем ютуб-канал. Наши учащиеся продолжают принимать участие во всех районных, городских акциях, конкурсах и мероприятиях. На первое полугодие 2022 года запланированы массовые мероприятия. Ближайшее – «Веселые старты».

Мария АПКАРИМОВА.