Алгоритм безопасности детей

В столице республики начали приступили к вакцинации от коронавируса и детей 12-17 лет препаратом «Гам-Ковид-ВАК-М». Мы побывали в одной из поликлиник, чтобы увидеть, как проходит процесс.

Решив, что с утра народу будет немного, решили пойти туда к обеду. Итак, 12.00 часов. На входе нам выдали маски и бахилы. Измерила температуру и указал кабинет, где проходит процедура. В коридоре непривычно тихо, нет и очередей. Кто-то скажет, что суббота, но жители района знают: врачи дежурят здесь и в выходные.

– Сегодня приступили к вакцинации от коронавируса детей 12-17 лет. Предварительно составили график, чтобы не было очередей. Ажиотажа как такового нет, но и без дела не сидим, – говорит заведующая детским поликлиническим отделением ГКБ Демского района Татьяна Шептулина.

По ее словам, главное отличие препарата для подростков в том, что в нем содержание вирусных частиц уменьшено в пять раз. Вакцина также двухкомпонентная, делается с промежутком в 21 день.

В поликлинике организован четкий алгоритм прохождения вакцинации с соблюдением положенных санитарных мер. Для каждого этапа отдельный кабинет – заполнение необходимых документов, прохождение осмотра педиатром, введение препарата и поствакцинальный отдых.

– Переболели сами в легкой форме, а все потому, что прививались. Соседи – ярые антиваксеры, в ковид-госпитале пролежали с большим поражением легких. Не хотим, чтобы дети такое испытали, – рассказывает мама ученика 113-й школы Наталья Ш.

Для того чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС ребенка. Перед вакцинацией родители заполняют заявление и согласие, пациенту проводят пульсометрию и осмотр врачом-педиатром.

– Сын активно занимается спортом, посещает соревнования, много общается со сверстниками. Боимся, как бы не заболел, ведь пропуски уроков чреваты плохими отметками, – говорит мама шестиклассника Силия Гареева.

Чтобы минимизировать риски и последствия заболевания, они всей семьей в числе первых сделали прививки. Когда узнали, что поступила вакцина, рассчитанная на подростков, предложили и ему, на что мальчик согласился без сомнений.

– Дыхание ровное, чистое, температура тела 36.5 градусов. Добро! – выносит свой вердикт педиатр Венера Ташбулатова.

Она в медицине уже более 50 лет. Говорит, что в прошлом дети были здоровее и крепче в плане иммунитета. Было меньше врожденных патологий, хронических заболеваний. Если диагноз порок сердца был один на всю школу, то сейчас в каждом классе по несколько. Ко всему добавился и коронавирус.

– «Омикрон» зачастую лишь открывает сокрытое, усугубляя имеющиеся болезни. А без того слабый организм быстро сдается перед атакой нового вируса, – говорит она.

Юные пациенты получают у нее одобрение и идут в процедурный кабинет. Но бывают и случаи отказа. Например, она только что отправила домой 15-летнюю девочку с явными признаками простуды. Ее мама, конечно, заверяла, что это всего лишь аллергическая реакция на мандарин, но все же они ушли ни с чем, ибо требования ко всем одинаковы: прививаться можно только абсолютно здоровым.

– Кроме явных признаков простуды, не допускаются и дети, в классе которых объявлен карантин, ведь болезнь может проявиться в течение недели, – говорит заведующая отделением организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях Альфина Стрельцова.

Непосредственно в процедурном кабинете подростку показывают, какую вакцину ему вводят, он смотрит на срок годности, а затем проходит уже этап вакцинации. После этого в течение 30 минут он остается под наблюдением медицинских работников. Все данные этой вакцинации будут переданы в единую информационную систему и затем сертификаты родители увидят в своих личных кабинетах на портале Госуслуг.

Пока врачи беседовали с пациентами, мы пообщались с теми, кто остался дожидаться очереди, заполняя анкету.

– Дочь ходит на танцы и летом запланирована поездка в другой регион, а потому необходимо позаботиться о безопасности. Я сама также сделала обе прививки и даже повышения температуры тела не было. Надеюсь, и у дочери будет также, - говорит Наталья Т.

В первый день вакцинацию первым компонентом прошли 58 школьников, всего же на этот день было приготовлено 70 ампул. Сопровождали ребят в возрасте до 15 лет родители и законные представители.

– Я решил пройти вакцинацию. В нашей семье тяжело перенесла заболевание бабушка, лежала в реанимации. И я понимаю, какие последствия несет этот опасный вирус. Сегодня привился, чувствую себя хорошо, через три недели приду на второй этап, – поделился одиннадцатиклассник Глеб Воронцов.

Алина ГАРИПОВА.

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