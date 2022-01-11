Большая перемена

В этом году гимназия №115 отметит свое 55-летие. Главным подарком к юбилею стала масштабная реконструкция. Сегодня в учебных кабинетах трудятся бригады рабочих, а в школьном дворе – грохочет строительная техника. В рамках реализации нацпроекта «Образование» на модернизацию гимназии направлено более 600 млн рублей.

- Школу построили еще в 1967 году. Комплексное обследование показало износ здания около 80%, и было принято решение о проведении реконструкции. Государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства РБ. По итогам конкурсных процедур в декабре прошлого года определен генподрядчик – ООО «Строительное управление №1», - сообщили в Минстрое РБ.

Вернувшиеся сюда ученики родные стены узнают с трудом. Строители уже разобрали старые одноэтажные корпуса, где располагались спортивный зал и столовая. В остальном здании ведется работа по усилению стен и перепланировка, площадь кабинетов увеличится. Уже задействованы электрики, начался процесс по прокладке системы вентиляции, а также устройству новой системы отопления.

- Фрагментами предусмотрено усиление фундамента, стен и несущих конструкций, мы будем «одевать» их в металлические обоймы - пояснил старший прораб Рим Галихаметов. -

Параллельно идет разработка котлована под секцию «Д». Также будут построены еще четыре блока. В соответствии с проектом вместимость учебного заведения увеличится до 1 225 мест, а всего в гимназии будет 49 кабинетов. В классах установят интерактивные доски, в кабинетах химии - необходимое оборудование. В гимназии создадут условия для обучения маломобильных школьников: в здании установят специальные подъемники, лифт. В спортивном блоке будут расположены раздевалки, душевые кабины.

Также в ходе реконструкции будут обновлены уличные спортивные сооружения (прямые и круговые беговые дорожки с прыжковой ямой, площадки для ГТО, мини-футбола, баскетбола, волейбола и других подвижных игр с безопасным современным покрытием) и установлено детское спортивное оборудование.

Завершить реконструкцию здания гимназии №115 планируется к концу 2022 года.

Рамиль АХТЯМОВ.