Перспектива Парфенона и не только

Сегодня наш гость – почетный архитектор России Валерий Сафаров, с которым мы побеседовали о неповторимой атмосфере Черниковки.

- Мои родители переехали в Уфу в 1957 году, - вспоминает Валерий Фиданович. - Вскоре маме предоставили жилье в Черниковке - в Аварийном поселке, рядом с больницей, где она работала. А через полтора года выделили квартиру в доме №19 по Первомайской.

Квартиры с высокими потолками были в основном коммунальными, в том числе и наша. Дворы - очень зелеными (сейчас весь кустарник, в котором мы играли в прятки и «казаки-разбойники», убрали, остались только деревья). Декоративные бассейны тогда заполнялись водой. Семьи были большими: в нашей - трое детей, у соседей - Докиных, Кудачкиных - еще больше, так что, когда во двор выходили три-четыре семьи, получались большие команды для любых игр, тем более что различий между девчонками и мальчишками не делалось. Одной из наших любимых была игра в «знамя»: спортплощадка делилась на два поля, и целью игры было захватить ветку, изображавшую знамя противника, и унести на свое поле, пока тебя не осалили. Какой был азарт! Зимой заливали каток и играли в хоккей, а в углу двора строилась большая горка… Во время демонстраций и телевизора не требовалось - просто открывали окна. Мимо дома ко Дворцу Орджоникидзе шли колонны трудящихся, спортсмены, проезжала машина с импровизированным рингом, где шел боксерский поединок.

- Какую советскую детскую книгу ни возьми - везде главную роль в воспитании играют, скорее, двор, друзья, а не «семья и школа».

- Так и было. Когда нам понадобился мяч для футбола, мы, чтобы не беспокоить родителей, сдали макулатуру. Играли дом на дом и квартал на квартал. Праздником становились мотогонки и матчи на стадионе «Строитель»; были, разумеется, и кумиры - футболисты Парулава, Зорькин, мотогонщики Шайнуров, Чекранов, Кадыров. Возвратившись после матча, мы начинали собственную игру и пытались им подражать. Надо вспомнить и о том, что военная пора оставила немало сирот, да и вообще трудных подростков хватало. Однако повреждать скульптуры, стоявшие во дворах, в ту пору никому в голову не приходило, и многие «дожили» до сегодняшнего дня. Что касается национального и прочего состава жителей, он был пестрым и разнообразным: целые улицы «рыбинских», много ленинградцев и эвакуированных из других областей, в том числе из Украины - ведь именно у нас когда-то разместили Академию и Союз архитекторов Украинской ССР, Театр оперы и балета, не говоря уже о предприятиях.

- Сегодня общественные этажи зданий целиком заполонили магазины и кафе …

- А тогда весь первый этаж нашего дома №19 занимал гастроном. Рядом находился тир, в №23 был «Детский мир», а в №25 на углу Первомайской и Ульяновых - ресторан «Нефтяник», единственный на весь район, и нам, мальчишкам, он казался просто каким-то другим миром. В сегодняшнем парке Победы (тогда он назывался парком Нефтехимиков) на месте памятника Матросову и Губайдуллину стояла беседка, а от нее вниз сбегал крутой склон - зимой он служил нам горкой.

Летом же мы колесили по окрестным оврагам на велосипедах. Также здесь были карусели, «колесо обозрения» и «атомный котел» - танцплощадка, возле которой постоянно дежурили дружинники. У кинотеатра «Победа» была шикарная лестница, украшенная вазонами и скульптурами… к сожалению, сегодня он во многом потерял исторический облик. А в тогдашнем парке Победы стояла парашютная вышка, каждые выходные устраивались прыжки и играл духовой оркестр.

Я учился в 82-й школе (теперь в этом здании на Нежинской располагается Детская школа искусств). Во всем, особенно в спорте, мы соперничали с соседней - 83-й. Среди учителей были и фронтовики. Может быть, иногда они обходились с нами слишком круто, но жаловаться никто и не думал. Ну а когда про учителя математики Козлова вышла статья «Награда нашла героя», мы были очень горды! А на одной из встреч одноклассников я снова увидел свою тетрадь за восьмой класс. В сочинении на тему «Кем быть?» я подробно объясняю, почему хочу стать архитектором. Думаю, это тоже результат воздействия черниковской среды.

- Вы были лично знакомы с первым и единственным главным архитектором Черниковки - Маргаритой Куприяновой…

- После окончания Московского архитектурного института я принял решение остаться в Уфе и был распределен в головной проектный институт «Башкиргражданпроект». Здесь и состоялось наше знакомство: Маргарита Николаевна возглавляла планировочную мастерскую, куда меня направили. Мы разрабатывали проекты планировки многих городов республики - Мелеуза, Стерлитамака, Бирска. Несмотря на должность и заслуги, общаться с ней было легко и приятно, и я узнал от нее немало интересного о родном районе.

В 1944 году Сталинский район стал отдельным городом Черниковском, в 1948-м он получил свой генплан, разработанный институтом «Ленгипрогор», предусматривавший развитие на 20 лет. Воплощать его в жизнь поручили 30-летней Маргарите Куприяновой.

- Со строительством восьмиэтажек связано немало легенд…

- В ноябре 1955 года, когда вышло печально известное постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», запрещавшее, кроме всего прочего, строить здания выше пятиэтажных, одна была уже построена, а у второй как раз было возведено пять этажей. Маргарита Николаевна собрала внеочередное совещание глав строительных трестов и спросила: «Сможете ли вы возвести этаж за одну ночь?» И это было сделано! После чего она направила начальству письмо, спрашивая разрешения довести строительство до конца. Играла с огнем, - но только благодаря вот такому отношению к делу и появился ансамбль, которым мы любуемся сегодня.

И, конечно, прозорливо поступили и власти, и проектировщики, расположив в Черниковке нефтяной институт. Без него это был бы просто спальный район, обслуживающий заводы и фабрики. Так вот, ленинградские архитекторы настаивали на том, чтобы поставить его главное здание в начале улицы Космонавтов - там, где сегодня стоит памятник погибшим в локальных войнах. Это Куприянова настояла на том, чтобы не загораживать перспективу и вписать его в улицу. Она же распорядилась засадить деревьями западный склон Черниковской горы, озеленение которого генпланом предусмотрено не было, за что и получила выговор.

Были разногласия и насчет места расположения Дворца культуры им. Орджоникидзе: первоначально его располагали посреди сегодняшнего сквера, однако по просьбе Куприяновой перенесли выше. Если подниматься по Первомайской, дворцовый ансамбль то пропадает из виду, то появляется вновь, замыкая перспективу улицы. Кстати, точно так же меняется перспектива Парфенона в Афинах.

Наконец, улица Архитектурная есть не в каждом городе. Это название ей дала тоже Маргарита Николаевна. Обратите внимание на площадь на пересечении Первомайской и бульвара по улице Свободы: она обладает теми же пропорциями, что и Советская площадь. Наверное, здесь - в геометрическом центре Черниковска - возвели бы собственное здание Горсовета. Оттуда по бульвару можно было бы дойти до железнодорожного вокзала, тоже решенного в классическом стиле. А там, где в дореволюционное время находилась деревня Дежнево и большая пристань для катеров и пассажирских пароходов, появился бы красивый речной вокзал.

Но и без всего этого бывший социалистический город не потерял своего образа и очарования. Во всяком случае, пока.

Екатерина КЛИМОВИЧ.