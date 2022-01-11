«Жалею, что давно не пришла…»

– Работаю 21 год, пришла ради квартиры, как и многие в то время. Повезло – одной из последних мне дали «однушку», а после эту программу свернули… – рассказывает дворник ЖЭУ № 50 ООО «Уют» Галина Кузнецова.

Квартиру в Советском районе она получила в 2008 году, признается, что планировала после получения жилья уволиться, но в итоге так прикипела к коллективу (да и к тяжелым рабочим будням тоже), что к моменту получения заветных ключей уже не сомневалась в решении остаться. Дети на тот момент жили своими семьями, муж так же работал в ЖЭУ. Говорит, что работа ее закалила так, что много лет не знает болезней, никогда не была на больничном.

– В любой работе есть свои минусы. К физической нагрузке уже привыкла. Зато каждый день радуюсь детишкам, которые идут в школу –они здороваются со мной, и всех их я знаю. А во время субботников вместе с родителями выходят помогать. В моем обслуживании 6 домов жители добрые, отзывчивые, конфликтов нет. Вот и сегодня практически все отогнали машины – убираться одно удовольствие! – говорит женщина, выбивая лед у крыльца 4-го подъезда.

Сегодня в каждом районе Уфы идет комплексная очистка дворовых территорий, включающий уборку пешеходных тротуаров, кровель, проезжих частей, парковочных карманов, контейнерных и бельевых площадок. В связи с нехваткой дворников привлекаются уборщики лестничных клеток, слесари, сантехники, кровельщики, инженерно-технические работники.

Для организации качественной работы администрация района просит жителей своевременно переставлять машины на время очистки. Оставленные во дворах автомобили – ключевая проблема жилищных служб: они мешают снегоуборочной технике. Для оповещения жителей о предстоящей очистке вывешивают объявления на информационных стендах МКД, при входе в подъезд, они появляются на официальных сайтах администрации, управления жилищного хозяйства и управляющих компаний. Иногда на лобовые стекла припаркованных автомобилей прикрепляются листовки с указанием времени и даты проведения уборки.

…Вот обладательница миниатюрного «Гетца» выбегает со словами: «Забыла ведь, хорошо, в окно увидела, вы уж простите», освобождает площадку. Синий «Беларусь» заезжает туда, и уже через пять минут машина возвращается на место. А вот у рядом стоящей машины придется расчищать вручную – красная «Калина» запорошена полуметровым слоем снега.

– Многие относятся с пониманием – своевременно переставляют свой транспорт. Также есть те, кто не прислушивается, поэтому не удается качественно выполнить уборку. Порой приходится приглашать эвакуаторы, – отметил начальник отдела жилищного хозяйства Управления жилищного хозяйства Уфы Андрей Бычков.

Определенного регламента, как часто должна проводиться комплексная уборка, нет. Все зависит от снегопадов. Если мастера, рабочие замечают, что двор наиболее заснежен, проезжие части заужены, а тротуары заледенелые – двор ставится в график. Нужно понимать, что комплексная уборка и ежедневная чистка тротуаров и подъездов – разные вещи.

– Эти трактора пришли в ЖЭУ вместе со мной. Эх, в нашу техбазу еще такого JCB бы выдали – за неделю можно было бы пройтись по всем дворам, – говорит директор ЖЭУ «Уют» Эльвера Хакбердина.

Хрупкая женщина невысокого роста машет рукой трактористу, указывая, что нужно развернуться и вывезти накиданный дворниками сугроб.

Она работает в управляющей организации 21 год – пришла после окончания Юматовского аграрного техникума мастером. Признается, что, несмотря на то, что работа далеко не женская, справляться со всеми трудностями помогает уважающий коллектив и понимающее руководство. Одно удручает – нехватка персонала. Сейчас на обслуживании 13 дворников (вместо 39 по штатному расписанию) на 67 домов.

– Столько дворников – непозволительная роскошь! Начала сезон с 9 работниками, только на прошлой неделе в один день написали 4 заявления – перешли из частных организаций, – говорит она.

– …и жалею, что давно не пришла! – говорит проходившая мимо дворник Лилия Г. – Эльвера Вазиховна хоть и строгая и требовательная, но справедливая!

Нехватка кадров, к сожалению, не только в ЖЭУ № 50. На 150 управляющих организаций по всему городу, вместо 2141 человек, сейчас только 650 дворников. В их ведении 4527 многоквартирных домов. Как признаются руководители управляющих организаций, раньше, когда практиковалась выдача жилплощади, наполняемость была стопроцентная, несмотря на низкую зарплату. Сейчас, чтобы получить 20-23 тысячи в месяц, дворнику нужно взять несколько участков, убирать прилегающие территории 5-8 домов.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.