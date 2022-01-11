Из первых уст

Протянуть руку помощи,

при условии своевременно и правильно оказанной помощи, дети с ограниченными возможностями здоровья успешно адаптируются к обучению в обычных школах. Так считают инициаторы инклюзивного проекта «Я тебе помогу», победившего в конкурсе президентских грантов 2022 года. На что планируется потратить средства рассказала заместитель руководителя АНО «Время бесценно» Галина Боровская.

- Победителем конкурса грантов становимся уже пятый раз. Ранее

трижды выигрывали президентский и по одному главы

Республики Башкортостан и Министерства труда, семьи и социальной защиты населения РБ. В этот раз в рамках проекта хотим помочь решить проблемы социализации детям с особенностями развития, привлекая здоровых ребят.

– О каких трудностях вы говорите?

- Наша команда с 2017 года работает с детьми с ОВЗ и

инвалидностью. Опыт показывает, что у них в коллективе часто возникают коммуникативные сложности: во время занятий стесняются, задать вопрос или попросить помощи. А когда рядом находится сверстник, могут обратиться к нему.

– Как и где будут проходить занятия?

- Когда мы разрабатывали проект, планировали, что он будет

реализован на территории «Олимпик-парка», где размещались

раньше. Но в свете последних событий, в связи со сносом гостиницы «Лидо», находиться там стало небезопасно, и мы обосновались в школе №4 в поселке 8 Марта. В ней учится 387 детей, 15 из них – инвалиды с установленным диагнозом и ОВЗ. К взаимодействию с инвалидами будем привлекать также детей из незащищенных категорий семей: малообеспеченных, неполных, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных. Чтобы оказывать услугу качественно, набираем группы не более 6 человек. Разбившись по трое, под руководством квалифицированных педагогов, имеющих огромный опыт работы в данной области, они будут заниматься робототехникой, швейным делом, изобразительным искусством. Дополнительно пройдут тестирования по программе профориентации «Ориентир» и на выявление интеллектуального развития. После чего психолог даст заключение, какая профессия больше подходит ребенку.

Курс состоит из 8 учебных дней, которые пройдут по субботам или

воскресеньям. Так, за 1 год 6 месяцев 10 потоками планируем охватить 60

детей, если появится возможность, то еще больше. Надеемся таким образом поможем им не только адаптироваться в обществе, но и определиться к окончанию школы с будущей специальностью. Помимо профориентации, ребята получают разгрузку. Занятия приносят удовольствие, снимают стресс.

– Как возникла такая идея?

- Поскольку я мама ребёнка с аутизмом и работаю с такими детьми, мне хорошо знакомы их возможности и потребности. У малышей одни проблемы, по мере взросления появляются другие.

Переломный момент наступает в 5 классе, после перехода в среднее звено, когда полностью меняется жизнь, вводятся новые предметы, учителя. Много стрессов испытывают дети в 8-9-м классах когда готовятся к государственной итоговой аттестации.

В предыдущих проектах в «Школе выходного дня для детей с ОВЗ» Наши дети на планете» у нас были «тяжелые» дети из коррекционных школ. Мы занимались с ними по 4-5 часов, в результате даже неговорящие аутисты начали обращаться: глазами, жестами, у них появились эмоции. В декабре завершил работу проект «Детский клуб «Особый я», где занимались дети из

коррекционной школы-интерната №28 для слепых и

слабовидящих. Для нас было большим открытием, когда

на занятиях наши практически невидящие и страдающие аутизмом воспитанники собирали по схеме роботов. Так что потенциал у детей, несмотря на ограниченные возможности здоровья, огромный.

– Планируете ли новые открыть направления?

- Хочется запустить проект для пожилых людей. Ведь это та незащищенная категория, которая тоже нуждается в заботе,

помощи, психологической разгрузке. Пока, к сожалению, тем, кому за 60+, собираться вместе из-за пандемии запрещается, но

будем верить, что коронавирус канет в Лету и наша задумка осуществится.

Корзинка: Проект «Я тебе помогу» будет реализован АНО по интеграции, реабилитации и социально-адаптивной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья «Время бесценно» за счет грата в 1 380 934 тысячи рублей. Размер софинансирования – 531 170, общая сумма расходов на реализацию – 1 912 104.

По итогам первого конкурса президентских грантов 2022 года Башкортостан – лидер по количеству проектов-победителей и на втором месте по размеру софинансирования региональных грантов.

Мария НИКОЛАЕВА.