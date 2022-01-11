Открыть планету талантов

«Сердце отдаю детям» - так звучит номинация городского конкурса педагогов дополнительного образования, в котором район представляет учитель английского языка Центра детского творчества «Сулпан» Лия Ибрагимова. Такими словами можно обозначить и ее творческое кредо, которое она применяет в работе с детьми.

- Какие испытания приготовлены финалистам конкурса?

- Нам нужно провести открытый урок и второе задание - показать работу в команде.

- Давно ли вы работаете в «Сулпане» и что сподвигло вас участвовать в соревновании учителей?

- У меня два высших образования: филологическое и иностранные языки. Для ухода за маленьким ребенком нужен был гибкий график работы, поэтому пошла в сферу дополнительного образования. Постепенно полюбила свою работу, в центре уже пятый год. Пришло понимание, что готова первый раз попробовать силы в конкурсе. Тем более, перед глазами есть положительный пример моего коллеги: в прошлом году победителем стала руководитель вокально-хореографической студии «Смайл» Анастасия Коновалова. Надеюсь повторить ее успех и принести очередную победу для нашего коллектива.

- Сколько ребят учится под вашим началом?

- 87 человек 7-12 лет. Стараюсь не только обучить языку, но и раскрыть творческий потенциал каждого ребенка. Поэтому мы сотрудничаем с театральным клубом и кружком гитары, что помогает нам, например, ставить музыкальные сказки на английском языке.

- Какой возраст детей более подходит для освоения новых знаний?

- Не разделяю ребят по этому признаку, они все индивидуальны. Каждый возраст по-своему хорош, если найти взаимопонимание.

- Чему обучают в вашем центре? Давно ли он существует?

- История «Сулпан» начинается с 1987 года, когда в исторической части Уфы распахнул двери Дом пионеров, предоставляя выбор множества кружков: вокал, хореография, рисование, декоративно-прикладное искусство, туризм и техническое творчество. Большой интерес вызвало открытие вокально-инструментального ансамбля.

В 1997 году Дом пионеров и школьников был переименован в Центр детского и юношеского творчества. В том же году по инициативе районного отдела образования появляется фестиваль юных дарований «Сулпан», который включал в себя всего два конкурса: вокал и хореографию.

Сегодня в центре «Сулпан» сотни мальчишек и девчонок делают первые шаги к творчеству. Многие обучающиеся именно здесь впервые с волнением и гордостью выходят на сцену, чувствуют ни с чем не сравнимую радость победы. Именно отсюда с трепетом несут домой свои первые поделки.

- Стены ваших кабинетов украшены различными дипломами…

- Центр по праву гордится своими обучающимися – призерами различных конкурсов и соревнований. На их счету победы в международных, всероссийских, республиканских конкурсах и фестивалях. Юные художники - победители международных конкурсов «Осенняя пора», «Здравствуй, гостья зима», «Берег мечты», «Мир одаренности»; всероссийских «Карусель любимых сказок», «Декоративно-прикладное творчество», «Елочка-красавица», «Мир педагога», «Мужеству забвения не бывает», республиканского конкурса «Ремесленник года».

Наши дети талантливы и в музыкальных фестивалях, таких как международные конкурсы: «DIGI-TALENTY», «Мы вместе!», «Планета талантов», «Магик юниверс», «Золотой кубок», «Кибер Талант», всероссийском - «Таланты Башкортостана».

Обучающиеся программ социально-педагогической направленности объединения «Английский язык» становятся победителями международных конкурсов «Какаду», «Глобус».

Спортсмены нашего центра ничем не уступают воспитанникам специализированных спортивных школ города, принимая участие в соревнованиях и занимая почетные места.

- Какие формы обучения применяют педагоги?

- Надо отметить, что среди наших педагогов 3 Отличника образования РБ, член Союза творческих художников России, 1 кандидат педагогических наук, 1 педагог награжден Почетным знаком «Лучший работник физической культуры и спорта РБ». Занятия часто проводятся в различных форматах: мастер-классы, квест-игры, конкурсы. Креативный подход к занятиям позволяет удержать внимание и заинтересованность детей.

Центр меняется, развивается, в педагогический штат во главе с директором Лейлой Анасовной Салаховой вливаются молодые, полные энергии и творчества люди, способные повести за собой подрастающее юное поколение. «Твори, мечтай, создавай вместе с нами!» - девиз нашего коллектива.

Зиля БАДРИЕВА.