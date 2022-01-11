Завершился городской этап соревнований по хоккею с шайбой среди юношей 2011-12 года рождения. По его итогам 1 место заняла команда «Школы Азаматова», которая теперь будет защищать честь города на следующем этапе и поборется за призы клуба «Золотая шайба». О том, как проходит подготовка, нам рассказал тренер команды Антон Глазков.

- Ваша команда лучшая в городе. Тяжело далась победа?

- Не могу сказать, что матчи были сложными, а соперники серьезными. Следующий этап, региональный, будет сложнее. Потому что приедут команды из Туймазов, Салавата, Стерлитамака, Кумертау, Чекмагуша, а у них уровень подготовки лучше.

- Коронавирус накладывает отпечаток на все сферы жизни. Возникали трудности во время тренировочного процесса?

- К счастью, нам он совершенно не помешал. Так получилось, что дети переболели до начала тренировочного процесса.

- Видите в ком-то из своих подопечных будущих профессиональных хоккеистов?

- Не только вижу, но и мечтаю воспитать профессиональных спортсменов, которые будут играть в ВХЛ и КХЛ. Надеюсь, что ребята из нашей школы смогут попасть в большой спорт и показать достойный результат. Все покажет время.

- Мечтает ли кто-то из ребят стать спортсменом? Следят ли они за результатами в большом спорте?

- Все, кто занимается в нашей школе, хотят этого. Они не только мечтают, но и усиленно тренируются, посещают матчи «Салавата Юлаева», а после разбирают их игры.

- Впереди – республиканский этап. В каком режиме сейчас будете готовиться? Когда и где пройдут первые игры?

- Он пройдет с 2 по 6 февраля в Уфе. Мы уже начали подготовку к этим матчам и рассчитываем только на победу. За плечами семь турниров, и ребята находятся в хорошей форме.

- Ваша школа находится в Шакше. Тренируются ли у вас дети из других районов?

- Многие приезжают из Сипайлово, Черниковки, проспекта Октября, района школы МВД. Кто-то даже живет в пригороде, но каждый день приезжает на тренировки.

- Многие родители не приводят детей в хоккей, так как расходы в этом виде спорта очень большие. Нужно регулярно обновлять экипировку, оплачивать поездки на сборы и соревнования. Действительно ли это влетает в копеечку или это доступно?

- Не могу сказать, что тратятся огромные суммы. Сейчас все доступно, много магазинов в городе. Какой-то инвентарь можно заказать в интернете. Город хоккейный и желающих заниматься всегда много.

Мария АПКАРИМОВА.

Корзинка

В ДЮСШ № 3 им. М.М. Азаматова в разное время занимались: первый мастер спорта СССР по хоккею в РБ, заслуженный работник физической культуры и спорта РБ Владимир Быков; первый заслуженный тренер РСФСР по хоккею в Республике Башкортостан Марат Азаматов; мастера спорта и игроки команды «Салават Юлаев» Сергей Трясоногов, Владимир Молоканов, Наиль Каримов; чемпион СССР и Европы среди юношей Александр Логинов; судья международной категории Рафаэль Кадыров.

На протяжении 20 лет работали ветераны тренерского цеха: Геннадий Ларионов, Виктор Дорофеев, Сергей Бородко, Анатолий Емелин, Эдуард Ганеев, Владимир Герасимов, Тагир Шангареев, Геннадий Казаков, Николай Заварухин, Василий Деркач, Борис Кит, Сагит Сабитов.